Nene hallado deambulando: creen que sería niño que desapareció junto a su madre

El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires difundió la foto de un chico de tres años, que fue encontrado hace tres meses en una plaza porteña.



A un año de la desaparición de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio Coronel, la abuela tiene la esperanza de que se trate del nene. El caso que conmueve Tucumán dio un giro macabro en las últimas horas. El guardiacárcel Roberto Carlos Rejas, exesposo de Avellaneda y único detenido por el caso buscó en Google "descomposición rápida de cadáver".





Según el Consejo, el nene estaba caminando solo por los alrededores de esa plaza porteña. Los vecinos notaron que no estaba acompañado por ningún adulto y decidieron avisar a las autoridades. Aunque el menor respondió que su nombre era "Elián", creen que podría llamarse de otro modo.





"Estoy al borde de la explosión de mi corazón", aseguró a los medios locales Amalia Ojeda, la madre de Milagros. El nene encontrado tendría la misma edad que Benicio y un aspecto físico similar: cabello castaño oscuro ondulado, ojos marrones, tez trigueña y contextura mediana.



En diálogo con TN.com.ar, aseguraron que todavía están esperando la confirmación desde Buenos Aires. Uno de los rasgos distintivos que podría ayudar a su identificación es una mancha "muy característica" en uno de sus pies.





La última persona en ver con vida a Milagros fue Roberto Carlos Rejas, el único detenido del caso. El joven había tenido una relación fugaz con la joven de 26 años, de la que nació Benicio. Aunque en un principio él no la quería ver más, ya que estaba en pareja con otra mujer, se reunieron en dos ocasiones. En una, a fines de septiembre de 2016, cuando la tucumana lo citó para confirmarle la paternidad. Y la segunda, la noche que ella desapareció.



Según la investigación judicial, unas horas más tardes de esa reunión, Rojas buscó desde su teléfono en Google: "descomposición rápida de cadáver". Pero no sería la única evidencia en su contra. Una amiga de Milagros declaró que ella tenía pactado encontrarse con la joven más tarde pero, en cambio, recibió mensajes de ella a través de WhatsApp: "Roberto me pegó, estábamos cerca de la terminal de ómnibus". Después de esa conversación, se perdió todo tipo de contacto.