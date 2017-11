Cuidacoches devolvió $4.800 que encontró en una campera que le donaron

Un cuidacoches de la ciudad de Alta Gracia recibió una campera que le donó una vecina y en su interior encontró 4.800 pesos que devolvió.



Rafael trabaja desde hace tres años en la calle Brasil al 200 de esa ciudad cordobesa y María Laura, la vecina que le dio la campera contó a Cadena 3 que quedaron "muy sorprendidos de la actitud honorable de Rafael".



"Rafael es una persona que ayuda a mi papá en lo que sea desde hace un tiempo, nosotros nos estamos por mudar a nuestra casa y empecé a embalar las cosas y la ropa de hombre de mi marido va para Rafael que lo necesita", contó la mujer.



"Empecé a guardar cosas, entre eso había una campera, y allá fue la bolsa con todo para Rafael. Pasaron dos o tres días y Rafael un domingo llegó a la casa de mi papá y le dice 'Guillermo tu hija me dio una bolsa con ropa y adentro había esto' y era una bolsita con dinero, una tarjetita de bautismo de mi hija y 4.800 pesos", relató.



"Fue los devolvió y nosotros quedamos muy sorprendidos de la actitud de lo honorable de Rafael", contó la mujer.



"Mi mamá me decía que Rafael era una persona muy apreciada en casa, y ahora es 'Don' Rafael. Ése título no lo lleva cualquiera", señaló María Laura quien junto a su marido que es concejal trabajan en una bici para entregar a Rafael, porque la que usa es prestada.



Por su parte Rafael dijo que "jamás pensó en quedarse con el dinero" y que lo que correspondía era "devolverlo" y destacó que a pesar de que "la gente piensa que porque trabajan en la calle no tienen principios, hay mucha gente honrada y honesta en este tipo de trabajos".