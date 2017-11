Efectuaron pintadas referidas al aborto legal en el frente de una parroquia

El frente de la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de la localidad de Crespo, amaneció en la mañana de este martes, con pintadas referidas al aborto legal y las otras dirigidas a Dios.El hecho causó profunda indignación en la comunidad religiosa de la ciudad, y desde horas tempranas comenzaron a compartirse las imágenes en los estados Whatsapp y las redes sociales, en rechazo a lo ocurrido.Al respecto, el párroco Rubén Schmidt, tras lamentar lo sucedido, convocó para las 19 de este martes a una hora santa de adoración, previo a la misa, "en reparación a las ofensas a nuestro Dios y creador"."Como católicos nos produce un gran dolor. Pero como sociedad no podemos dejar que esto pase y sea considerado como una manera natural de manifestarnos. El respeto por la diversidad de pensamiento debe ser uno de nuestros valores fundamentales para crecer como sociedad. También la libertad de expresión es importante para conocernos más y fomentar una buena convivencia, pero éstas no son formas sanas de manifestarnos. Consideramos que la manera de expresarnos es sin dañar ni lastimar a otros, no es necesario llegar a éste punto. No perdamos como sociedad nuestros valores esenciales", bregó el Padre Julio Faes, en su cuenta personal de Facebook."Esperamos que la persona, o el grupo de personas que lo haya hecho, pueda volver a pensar acerca del daño que hizo a otros por pensar diferente. Rezamos para que pueda reflexionar y arrepentirse de lo que han hecho", instó el religioso en relación a las pintadas que sorprendieron a la comunidad de feligreses de Crespo.Según publicó, hay un importante operativo policial en el lugar y no se han podido recabar mayores precisiones por el momento.