Abogada paranaense explicó de qué se trata la moratoria previsional

Video: Abogada pparanaense explicó de qué se trata la moratoria previsional

La cuestión previsional sigue dando que hablar. Al respecto, la abogada Carolina Fischbach se refirió enel programa que se emite por, a la ley de Reparación Histórica a través de la cual se amplió la moratoria que vencía en 2016. Y en esa línea recomendó a las mujeres que están cerca de cumplir sus 60 años, vayan consultando en forma anticipada cómo iniciar el trámite, sobre todo si no tienen aportes jubilatorios."El derecho previsional no prescribe, si se van venciendo los plazos para presentar revocatorias y apelaciones para un trámite, pero uno puede reiniciar ese trámite y si bien, pierde un retroactivo, si tiene el derecho no lo pierde", reafirmó Fischbach.