Once por Todos 2017 en marcha: se realizó reunión con vecinales y ONGs

Este año los beneficiados son hospitales, escuelas y entidades de Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Santa Elena y Feliciano.



Ya los brazos solidarios se entrelazan, en la "cuenta regresiva" hacia el 8 de diciembre. Esto se exhibió en el encuentro de vecinales.- El joven que concurrió por elentendió que "esta movida solidaria convoca a tantos corazones, que ese día (el 8 de diciembre) podemos ver una actividad solidaria maravillosa. Por suerte la estamos repitiendo. Nuestro hospital es el único del departamento Feliciano, no hay sanatorios privados. E. Recibimos medicamentos, ropa para la gente que está días y días, acompañando a un enfermo. Los agentes sanitarios de la localidad, salieron luego a los ejidos y distritos, a repartir lo recaudado en Once Por Todos".: Pondremos a disposición la residencia de estudiantes de Feliciano en Paraná, que será un punto de encuentro. Convocamos nuevamente al compromiso de la ciudadanía", dijo además.. "Ayudar hace bien, convocamos a la comunidad a participar", dijeron., aseveraron que desde hace 12 años que participan "junto a El Once y vamos a seguir. Estamos pidiendo productos de limpieza, de higiene, pañales de niños y adultos. Como el año pasado, estaremos ese 8 de diciembre, en plaza Alemania de la vecinal Los Gobernadores, de 10 a 16:30".- Carina representa a laEllos saben cómo trabajar, repartimos folletos, los chicos tienen cajitas donde van poniendo las donaciones. El 8 de diciembre hacemos en la radio, un programa especial, para sumar más donaciones". Romina aseguró: "Esperamos a todo San Benito para decir presente en Once por Todos, porque Ayudar Hace Bien".- Mónica Martínez, presidenta de la. El 8 de diciembre estaremos en calles Churruarín y Cepeda, pondremos música y estaremos recepcionando las donaciones. Hace bien al corazón, ayudar a todos los hospitales que ayudamos".: "Estaremos trabajando en la sede de calle Soler 1663, entre Dupuy y Don Bosco, repartiendo folletería", aseveró German. Por su parte, quien se definió como "el transportista" detalló que "a `el uno y medio` tenemos que llenarlo nuevamente este año. Ahora le anexamos carpa, así que vamos por más".- Mariana Ríos, presidente de lay José Luis Godoy, vicepresidente, aseveraron que trabajan desde hace 13 años. "Estoy desde el primer Once por Todos, primero en forma independiente, luego con vecinos, ahora con la comisión vecinal.. José Luis acotó que estarán "como desde el primer año, pero con más `pilas`, más ganas, con la gente que nos ayuda mucho. Estaremos desde el fin de semana próximo, en calle El Pescador al final, fundamentalmente recibiendo productos de limpieza". Por suparte, agregaron que el 8 de diciembre estarán "desde la mañana, hasta las 15:30. Subiremos a las embarcaciones de los pescadores, las donaciones y en caravana, con la Virgen, presidiendo, iremos por el río, para entregarlas a la Sala Mayo".- Juan Bernal, de, dijo: "Estamos desde el inicio, nos sentimos con mucho orgullo porque sabemos que estamos haciendo una obra de bien. Concurrimos casa por casa, informando de que ya está en marcha Once por Todos, pidiéndoles la colaboración. Nuestro punto de recepción será en calles Federick y Falconier". Y para convocar a los vecinos, enfatizó: "Ayudar hace bien, ayuda a sentirse bien al vecino; es una obra grandísima".- Elba, de la comisión vecinal Progreso, destacó que un año más estarán en las Piletas de barrio El Sol, colaborando: "Somos un grupo de personas grandes, re entusiasmadas. Ese día, estaremos de 10 a 16 horas".- Claudia Montórfano, de la, indicaron: "Compartimos el salón con la vecinal José Obrero. Estamos dispuestos a servir un año más. Ayudar hace bien. Cuando nos convocan a ayudar, ahí estamos. Pegamos afiches en los negocios del barrio, y luego siempre tenemos muy buena convocatoria de la comunidad".- Nadia García, integra un. Estaremos con Papá Noel incluido. Solicitamos la colaboración con productos de limpieza, ropa de bebé, para grandes, zapatillas. Ya comenzamos a pedir en los negocios de nuestros barrios. Nos pueden indicar en la página de Facebook, Vecinos por Puerto Viejo, pasamos y retiramos los elementos y ya los vamos reciclando y acondicionando para ese día".