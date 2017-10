Buscó a su hija durante 15 años y la encontró enterrada a 15 cuadras de su casa

Mariela Tasat fue vista por última vez el 7 de septiembre de 2002, cuando tenía 14 años, en la puerta de su casa. Desde entonces su familia no dejó de buscarla. Y finalmente. Principalmente lo hacía en prostíbulos, que la principal hipótesis fue siempre que había caído en manos de una red de trata de personas.. Mariela estaba desaparecida y no había ningún rastro de ella. Luisa no dejaba su casa por miedo a que ella la llamara. No perdía las esperanzas."Capaz que se fue con un noviecito", le decían Luisa en las comisarías. "Dicho por las amigas, que mi hija no tenía novio. No quería., repetía.La identificación se concretó mediante el análisis dactiloscópico, que permitió determinar queSe determinó que Tasat tuvo un accidente en las vías del Ferrocarril Roca y tras pasar por el hospital vecinal de Lanús, y derivada luego al Fiorito de Avellaneda, murió. Fue sepultada el 9 de septiembre de 2002 a sólo quince cuadras de su casa.