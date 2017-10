Dolorosa despedida de una de las nietas de la mujer asesinada en Ramírez

El homicidio de Otilia Weber sigue siendo un misterio en la localidad de General Ramírez, ubicada a 70 kilómetros de esta capital entrerriana.Los investigadores confirmaron que fue un homicidio y ya descartaron el móvil del robo.Pero lo cierto es que la mujer de 81 años fue encontrada ensangrentada y con un golpe en la cabeza en el interior de su casa de calle Fonseca. Los ingresos a la vivienda no fueron violentados y aparentemente, no falta nada.Dolorosa fue la despedida de la joven al enterarse de la cruenta muerte de su abuela."Nunca jamás poder entender esto, solo Dios tenía este destino marcado para nosotros. Te amo, te extrañare nonita de mi corazón, juro que no descansaré hasta hacer justicia. Dios te tenga en la gloria abuela, estas con tus hijos, perdoname por dejarte sola, no me lo perdonare nunca. Te amo", fue el mensaje que posteó una de las nietas de la mujer de 81 años.