Crimen de la mujer de 81 años de Ramírez: Investigan el entorno familiar

Policiales Adelantaron resultado de la autopsia de la mujer de 81 años de General Ramírez

de calle Fonseca, en la localidad de General Ramírez, alrededor de las 22 de este viernes.El cuerpo de la mujer de 81 años tenía signos de violencia, un fuerte golpe en la cabeza, y manchas de sangre a su alrededor.De hecho, el "el forense que practicó la autopsia confirmó que", así lo indicó el jefe de Investigaciones de la Policía, comisario Ángel Ricle ay las investigaciones están en manos de la fiscal de Diamante, Mariana Darrechón.porque no hay faltante de elementos en la casa, los ingresos no fueron violentados y tampoco hay signos de escalamiento en la vivienda", confirmó ael comisario Claudio Vera, subjefe de la comisaría de General Ramírez.Por el momento, los investigadores están abocados a recepcionar lasNo se sospecha de nadie en particular, y a su vez, todos son sospechosos por el homicidio de la octogenaria."Estamos tratando de cerrar el círculo íntimo de la mujer para acotarnos a quienes podrían llegar a tener relación con el hecho", explicó el funcionario policial a este medio.Las pruebas están centradas en los peritajes de celulares y chequear datos en los registros de las cámaras de seguridad de las casas vecinas, "para corroborar versiones", según lo que aclaró Vera.Es que en la localidad de 9.000 habitantes, muchos comentarios rodearon el caso por la muerte de Otilia Weber.De acuerdo a los trascendidos a los que accedió este medio,. Según dichos de allegados a la familia, a la octogenaria la encontraron en el baño con, pero antes, la habríanAparentemente, el o los autores del hecho,que la mujer guardaba en su casa, pero esa fue la primera hipótesis que descartaron los investigadores.