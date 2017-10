Bullrich a la ONU por el caso Maldonado: "Deberían tener la voz de todos"

Sociedad La ONU pide que se esclarezca el accionar de Gendarmería en el caso Maldonado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió "darle tiempo a la Justicia" en la investigación sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado porque consideró que "es una causa que tiene aún muy pocos días", al tiempo que rechazó el duro informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y anticipó que presentará "toda la información veraz de lo que está sucediendo"."Me gustaría que este comité de la ONU pueda acceder a la información. Nosotros tenemos la información completa de lo que hizo el Estado nacional, de los avances de la Justicia, de todo lo que se ha hecho desde el primer día", sostuvo la funcionaria nacional.En diálogo con, la integrante del Gabinete se mostró enojada por las críticas que recibió de parte del Comité contra la Desaparición Forzada: "Dicen un montón de cosas, que la Gendarmería está en la investigación, cosa que no es verdad; que hay una filtración a la prensa de parte nuestra, cuando no tenemos acceso a la causa"."Las Naciones Unidas deben tener la voz no sólo de un grupo que puede tener intereses políticos en el caso, sino la voz de todos", reclamó la dirigente oficialista.Al respecto, Bullrich indicó que hablará con su par de Justicia, Germán Garavano, para plantear la postura del Gobierno ante el pronunciamiento: "En un caso de esta importancia el Estado argentino debe tener la posibilidad de acercar toda la información veraz de lo que está sucediendo".Asimismo, la ministra de Seguridad remarcó que el expediente que investiga la desaparición del artesano de 28 años "es una causa que tiene aún muy pocos días"."Es importante darle tiempo a la Justicia argentina para que desarrolle su tarea", subrayó.El joven Santiago Maldonado desapareció el pasado 1° de agosto, cuando fue visto por última vez en la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen durante un operativo de la Gendarmería Nacional para desalojar el corte que realizaban integrantes de ese pueblo originario patagónico en la Ruta 40.