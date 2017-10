La ONU pide que se esclarezca el accionar de Gendarmería en el caso Maldonado

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas envió hoy una carta al Gobierno nacional en el que se manifiesta, cuyo paradero se desconoce tras un operativo realizado 1 de agosto pasado por Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, noroeste de Chubut.En la misiva, le reclama al Poder Ejecutivola participación de esa fuerza en los hechos.Asimismo, el organismo, dependiente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza, observa que "no hubo avances en las investigaciones en curso" para determinar cuál fue la suerte corrida por el joven artesano."El Comité sigue altamente preocupado porque la suerte y el paradero del señor Santiago Maldonado aún no han sido esclarecidos y la información disponible refleja falta de avances en las investigaciones", señala uno de los párrafos de este documento al que accedióEl documento lleva la firma de Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de la ONU, y le reclama al Poder Ejecutivo "esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos"."En caso de demostrarse, establecer y sancionar sus responsabilidades, tomando en cuenta que la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada puede resultar clave para ubicar a la persona desaparecida", remarca el texto.La entidad que funciona en el ámbito de la ONU cuestiona además que el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Buillrich utilice informes y datos proporcionados por la Gendarmería para pesquisar el hecho."El Comité reitera que se garantice que la Gendarmería no participe como ente investigador en la búsqueda del señor Maldonado y en la investigación de su desaparición", sostiene esta comunicación.Asimismo, objeta el curso de las investigaciones seguidas por la cartera de Seguridad y critica que Bullrich haya puesto en duda la presencia de Maldonado en el Pu Lof el 1 de agosto, durante un informe que presentó ante el Senado.En ese sentido, el Comité refleja su preocupación "por la acumulación de hechos, declaraciones y circunstancias que ponen en entredicho la independencia e imparcialidad de los procesos de búsqueda e investigación, y no permiten que dichos procesos se desarrollen de forma legítima y eficaz".Para esta dependencia de la ONU, se prolongaron "de forma indebida los procesos de búsqueda e investigación llevados a cabo. Adicionalmente, demuestran una violación clara de los principios básicos de la cadena de custodia"."Según información a disposición del Comité, los miembros de la comunidad Pu Lof seguirían siendo estigmatizados y desacreditados periódicamente por funcionarios del Estado parte, que los presentan como una 'amenaza' para el país. En vez de proteger a los integrantes de la comunidad interesada, este tipo de declaraciones les pone directamente en riesgo", resalta el Comité.