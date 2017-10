El drama de un niño: "Si volviera a nacer pediría a Dios un corazoncito nuevo"

Como todo chico de 13 años, Fernando Almeida debería estar mirando la vida en perspectiva, pensando en su futuro, planeando qué orientación darle a su educación. Pero la "miocardiopatía dilatada por influenza B" que le diagnosticaron en el hospital Juan Pablo II de la capital correntina truncó sus sueños. Derivado al Garrahan, donde hasta este lunesJunto a su madre María Elena, regresará a Virasoro -un pueblito del extremo norte de la provincia de Corrientes, lindante con Brasil- donde, le dice Fernando a Ámbito Financiero desde una cama de la Unidad de Cuidados Cardiovasculares del hospital de referencia nacional en materia de trasplantes, adonde llegó hace algunas semanas para ser incluido en la lista de espera de un corazón. Luego de ser atendido y evaluado por los profesionales, la conclusión del ateneo del Garrahan fue lapidaria:Para Roberto Jabornisky -uno de los pediatras que lo atendió en el hospital de Corrientes- Fernando es "otra víctima más de las inequidades del sistema de salud", ya queDe regreso a su pueblo natal, las perspectivas no son muy alentadoras., completó el profesional consultado. Recibirlo nuevamente en hospital correntino fue muy doloroso para todo el equipo que lo había derivado a Buenos Aires con la expectativa de que se lo incluyera en la lista de espera."Lamentablementey si bien es entendible que el Comité de evaluación considere que hay otros casos con mayores probabilidades de supervivencia, la situación no deja de angustiarnos a todos los que integramos el servicio de pediatría", admitió Jabornisky, quien lo atendió junto al Dr. Fernando Español (jefe de la Terapia Intensiva del Juan Pablo II) y la Dra. Bibiana Rigonatto (médica de cabecera).. "Mi esposo no pudo venir a acompañarnos hasta Buenos Aires porque estaba en una obra y no puede dejar de trabajar porque si no, no comemos", se lamentó María Elena, que no se separó ni un instante de su hijo durante toda su internación. "", finalizó la mujer visiblemente emocionada por el drama que está viviendo.