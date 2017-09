Cruz Roja confirma que son 121 los cuerpos sin identificar en Malvinas

No había 123 cuerpos sin identificar en el cementerio de Darwin, en las islas Malvinas. Había 121. Así lo confirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tras su misión humanitaria en las islas en agosto pasado. Inicialmente se había contemplado la posibilidad de que hubiera más restos de soldados argentinos que los esperados, pero ese no fue el caso.



"Encontramos 121 tumbas que contenían un cuerpo. Hemos recibido reportes de todos lados que decían que había 123, pero cuando comenzamos las exhumaciones en junio contamos menos. ¿Qué pasó? Francamente no lo sé", dijo en conferencia de prensa el jefe de la misión del CICR que viajó a las islas, Laurent Corbaz.



Hace tres meses, antes de comenzar el proceso de exhumaciones, el suizo había dicho que podía haber más de un cuerpo en cada tumba, pero finalmente esa hipótesis de descartó. "Debajo de una cruz había un cuerpo. No hubo inconsistencias", señaló.



A mediados de agosto, antes de lo esperado, finalizaron los trabajos de exhumación y sepultura en las islas. La misión humanitaria comenzó ahora la segunda etapa, que se centra en el análisis de las muestras de ADN tomadas de los restos para cotejarlas con las de las familias que accedieron a brindar las suyas. Este proceso tiene lugar en Córdoba y culminará antes de fin de año con la elaboración de informes individuales y confidenciales que serán entregados por el Gobierno a cada familia.



Aunque hay optimismo en poder vincular la mayor cantidad de muestras con las de las familias, Corbaz admite que será muy difícil alcanzar un resultado positivo del 100%. En ese sentido, el jefe de la misión indicó que, por el impacto emocional del proceso, la notificación a cada familia podrá llevar "meses". (La Nación)