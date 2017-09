Censuran episodio de Peppa Pig por su mensaje sobre las arañas

Todo aquel que tiene algún niño pequeño en su entorno sabe que Peppa Pig es un dibujito muy sencillo, inocente y querido por los chicos. Sin embargo, una inesperada polémica se generó en Australia con un capítulo que fue levantado del aire en dos oportunidades a raíz de un mensaje que las autoridades consideraron poco conveniente para el público infantil.En el epidosido titulado "Telaraña" hace su aparición el personaje de la araña "Patas Flacas", ante la cual la mamá cerdita y se asusta e intenta romper su tela de araña. "Es un trabajo muy duro tejer la red, así que no la destruyas, porque si lo haces la araña tendrá que empezar de nuevo", le dice el padre, al tiempo que dice a la familia que no se asuste ya que es "muy, muy pequeña" y "no puede hacerte daño".Si bien el mensaje puede ser verdad en la mayoría de los casos, no es lo mismo en Australia donde habitan varias de las especies más peligrosas, con un veneno que puede llegar a ser letal. De hecho, unas dos mil personas son atendidas al año por picaduras graves de arácnidos.Ese episodio ya había sido censurado en 2012, pero ahora volvió a generarse la polémica después de que la cadena pública ABC lo emitiera "accidentalmente" en internet. La señal aseveró que el error se debió a un problema técnico.