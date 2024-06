Anunciaron medidas de apoyo económico y fortalecimiento para cooperativas

Los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso anunciaron una serie de medidas para el sector cooperativo. Fue en el marco de una visita a la Cooperativa de trabajo del centro ltda. en Paraná.Las medidas para las cooperativas incluyen subsidios, microcréditos, planes de pago para un sector y acceso a programas sociales. También se creará un registro de cooperativas y se enviará a la legislatura un proyecto de ley para jerarquizar al Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos.Los beneficios apuntan a generar apoyo y contribuir a su sostenibilidad con una línea de gestión de subsidios, facilidades de pago de la energía para el sector de agua potable, líneas de microcréditos para cooperativas de trabajo y aportes a través de programas de Economía Social.Se prevé un total de 100 millones de pesos para distribuir mediante subsidios a quienes cumplan con los requisitos y se inscriban previamente en el IPCyMER, organismo encargado de la implementación.Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Humano, desde la Dirección de Economía Social ha previsto este año una línea de microcréditos para cooperativas de trabajo y destinará a través de un nuevo Programa denominado "Fortalecer" el 60% de su presupuesto para las cooperativas que presenten proyectos de economía social y necesiten adquirir infraestructura, equipamiento o capital de trabajo. Por su parte, el programa de Economía Circular tiene entre sus objetivos fomentar el asociativismo y consolidar a las cooperativas de recuperadores de residuos, dado que prevé la presentación de proyectos centrados en la recuperación, reutilización y la generación de fuentes de ingresos alternativas.Troncoso afirmó que "las cooperativas y mutuales cumplen un rol muy importante en nuestras comunidades y es una decisión política de este gobierno potenciarlas y fortalecerlas en un marco de diálogo serio, respetuoso y constructivo".Sobre el instituto de cooperativas, el Ministro resaltó: "Durante 20 años el instituto de cooperativas entrerriano funcionó sin una organización, sin una orgánica que asigne roles y tareas definidas. En 20 años no se hizo un registro o un padrón de las cooperativas y las mutuales que hay en Entre Ríos. En la actualidad no existe un registro digital del padrón de cooperativas y mutuales. No se puede consultar online la cantidad, la ubicación, el contacto, las autoridades o la documentación de cada una. No existe, porque nunca se hizo. Nuestra gestión viene a ordenar eso con sentido común. Estamos ante el desafío de modernizar una Administración Pública completamente anclada en el pasado y poner al ciudadano en el centro de la gestión"."Es muy importante tomar el ejemplo cooperativo para encontrar los valores que necesitamos como sociedad. Tenemos una mirada de que el estado tiene que ser progresivo. Por mandato del gobernador, venimos a modernizar, a hacer crecer el sector", remarcó el ministro aEn tanto, Berisso dijo: "desde este año, a través de la Secretaría de Gestión Social, le hemos dado un aire fresco a los programas para los emprendedores de la economía social, permitiendo universalizar las propuestas para que todos puedan participar de manera ágil y transparente, lo que ha permitido a la fecha sólo en microcréditos tener más de 4 mil inscriptos. Y en particular, fortaleciendo el sector cooperativo, con líneas de crédito y subsidios que antes no existían", señaló.Asimismo, dijo que "Se ha entregado algo de frazadas y, seguramente, ahora empecemos con otra tanda, ni bien vayamos recibiendo".Por su parte, Diego Gómez de la Cooperativa de Trabajo del Centro resaltó la "nobleza de la economía social y el cooperativismo. Cuando empezamos éramos seis o siete y hoy somos 214 asociados".En tal sentido, puso de relieve que estos anuncios del gobierno provincial "nos traen un poco de respiro ante la situación que está viviendo el país, a la cual no somos ajenos".-Para poder acceder a los programas las cooperativas interesadas deberán inscribirse en el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades: https://portal.entrerios.gov.ar/gobiernoytrabajo/ipcymer/inicio -La aplicación a cada programa debe realizarse a través del portal web oficial del Ministerio de Desarrollo Humano: https://portal.entrerios.gov.ar/desarrollohumano/inicio -Para poder ser beneficiaria, cada cooperativa debe tener en regla los requisitos solicitados por el INAES: https://www.argentina.gob.ar/capital-humano/inaes Consultas: IPCyMER - Gualeguaychú 449, Paraná. (0343) 4207884/85 - ipcymer@entrerios.gov.ar . A partir del 24 de junio los requisitos y el formulario de inscripción estarán disponibles en la web.