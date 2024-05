Tras cambios y dictamen, faltarían votos para aprobar la Ley Bases en el Senado

Política El Gobierno logró dictamen para tratar la Ley Bases en el Senado

Tras la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el oficialismo consiguió dictamen en el Senado para la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Sin embargo el Gobierno deberá seguir negociando para garantizarse los votos en el recinto.La Libertad Avanza necesitaba que la mitad más uno de los integrantes de cada una de las tres comisiones firme algún proyecto, cualquiera, pero que aporten una firma, que se expresen sobre el tema.. Por eso, Unión por la Patria -que tiene 22 legisladores en las comisiones- no presentó un dictamen de rechazo. Para no ayudar al Gobierno a alcanzar esa cifra.Los libertarios dependían, exclusivamente, del resto del PRO, la UCR y las bancadas federales. Este miércoles a la mañana, el Ejecutivo había circulado un nuevo texto con los retoques finales. Algo que exigían los bloques dialoguistas. No querían firmar sobre compromisos de palabra, sino con la redacción definida. Sin embargo, el nuevo texto no había terminado de convencer a algunos.Así las cosas, el titular de la comisión, Bartolomé Abdala, empezó a circular el dictamen para la firma y viendo que no llegaban pidió un cuarto intermedio.Las principales espadas legislativas fueron llamadas al despacho de Victoria Villarruel, donde los esperaba Francos.Después de eso, se sumaron las firmas de la legisladora PRO Guadalupe Tagliaferri -que se llevó el compromiso de que en Diputados el oficialismo no va a insistir con el texto original de la norma- y del entrerrianoEl santacruceño José María Carambia fue la otra llave que se sumó a último momento, detalla el diario. El legislador había presentado a principio del día una nota lapidaria adelantando que firmaría un dictamen aparte."Teniendo en cuenta que el dictamen no incluye ninguna de las propuestas solicitadas y que estas se indicaron con motivo de que considero que algunas cuestiones específicas del proyecto deben mejorarse, venimos trabajando en la elaboración de un dictamen propio que se presentará oportunamente", aseguró.Carambia exigía que se aumenten las regalías mineras al 15%. Francos aceptó incrementarlas del 3% al 5%. El santacruceño terminó firmando directamente el texto del oficialismo, aunque en disidencia.Mientras tanto, el radical Martín Lousteau aseguró que firmará dictamen propio. Pero lo presentará la semana que viene.Eso desató una interna dentro del radicalismo. "Si su dictamen busca aumentar jubilaciones, resolver fondo de universidades, ¿nosotros cómo quedamos firmando el del oficialismo?", señaló, con lógica, un compañero suyo de bancada. Lousteau no es un senador más, es el presidente de la UCR Nacional.El radical Maximiliano Abad, no había firmado ninguno de los dictámenes.El oficialismo con esta decisión mostró que estaba dispuesto a apurar el dictamen y seguir negociando de cara al recinto. Porque con este dictamen, que cosecha disidencias, no tiene aún garantizado los votos para el recinto.El oficialismo sumó numerosos cambios al proyecto. Entre ellos, volvió a incorporar el diferencial del 22 % de Ganancias para los patagónicos, reincorporaron el Monotributo Social, y le pusieron más límites al blanqueo.