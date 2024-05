Video: Urribarri denunció a Goyeneche por coacción: el video que entregó como prueba

Los abogados porteños del ex gobernador, Sergio Urribarri, presentaron una denuncia en la Justicia nacional contra la ex Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche.Según informó el abogado del equipo de Fernando Burlando que patrocina al ex mandatario, Jorge Baños,La causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 17 con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46.La presentación judicial de los letrados de Urribarri, está acompañada por un video de un supuesto interrogatorio de la ex procuradora,Es importante aclarar que la entrevista filmada en 2019, por el equipo de Goyeneche, se realizó en provincia de Buenos Aires y es en el marco de una eventual imputación de la secretaria o llamado a indagatoria como testigo en la causa.Según manifestó el letrado, Jorge Baños, “ningún interrogatorio a una persona que se le imputa un delito, puede llevarse a cabo sin la presencia de un abogado defensor”, indicó y consideró que, en el video, se advierte que quien se presenta como la Dra. Goyeneche, le dice a la testigo:(sic), recuerda el abogado del equipo de Burlando.Al respecto, Baños sostuvo que “la coacción parecería evidente: o declara en contra del gobernador o queda procesada, en violación a todas las normas procesales que impiden obligar a declarar a un posible imputado”, remarcó.“Expresamente se escucha en el audio. Esto a primera vista es ilegal, pues, el nuevo código les ‘da la posibilidad de no acusarlo’. Pero ello, no es cierto ya que, si la testigo puede ser imputada, entonces no es testigo de ese juicio y deben permitirle nombrar a un abogado defensor”, puntualizó el abogado porteño al dialogar conEn esa línea, Baños señaló que “. Esto no tiene nada que ver con las penas del falso testimonio”, sostuvo el abogado.Y clarificó: “una cosa es decirle a un testigo,. Eso es correcto, está bien y se hace en todos los juicios. Pero otra cosa totalmente diferente, es agarrar a un posible imputado, meterlo en un cuartito con tres fiscales, sin que esté su abogado defensor, y decirle:. En este contexto, la situación cambia radicalmente, porque el testigo está en la disyuntiva de ser imputado o declarar lo que sea para no serlo.”, citó el letrado.“Acá no le dijeron:. Lo que le dijeron, es,, llamarlo como testigo en el mismo proceso en donde acabas de decir que tenés motivos para imputarlo”, afirmó Baños.“Es una suerte de figura del arrepentido,. Si hay un imputado, lo primero que tenés que hacer, es. Acá la obligan a cambio de no imputar”, concluyó Baños. Fuente: (APF)