La cuenta X de la Oficina del Presidente cambió de logo: detalles de la imagen

Cómo es el nuevo logo de la Oficina del Presidente Javier Milei

El guiño especial a Ronald Reagan en el primer logo

La cuenta de X de la Oficina del Presidente de la República Argentina que comunica las actividades y anuncios del presidente Javier Milei cambió su logo este 25 de mayo. La nueva imagen tiene una variedad de colores y significados.A diferencia del anterior, en el que sólo se veía el isotipo de la Casa Rosada y estuvo rodeado primero por “Presidente electo” y luego por “Presidente de la Nación” siempre con “República Argentina” debajo de dos botones dorados.Tiene un decorado simil madera que rodea el círculo con la nomenclatura.Repite el “Presidente de la Nación” y “República Argentina” de la imagen anterior.Cuenta con 24 banderas que bien pueden simbolizar los 24 distritos del país (las 23 provincias y CABA).La frase “En unión y libertad” que es considerada por muchos historiadores como el lema oficial de la República Argentina.La mitad superior de color azul celeste, que representa la justicia, la verdad, la lealtad y la fraternidad.La mitad inferior, de color plata (blanco), símbolo de pureza, fe, hidalguía, integridad, firmeza y obediencia.En la mitad inferior se estrechan dos manos diestras.En la mitad azul celeste ostenta un gorro frigio, símbolo de libertad.Las manos entrelazadas representan la unión fraternal de los hombres y de los pueblos.El asta o pica simboliza la autoridad, el mando, la dignidad y la soberanía.Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y el primer logo de su oficina tenía un guiño particular a Ronald Reagan. El libertario es admirador del ex presidente estadounidense y por ello decidió homenajearlo.El logo durante su presidencia es una adaptación del que utilizó el jefe de la Casa Blanca durante el final de la “guerra fría” en su mandato. El ex jefe de Estado mantuvo una línea conservadora, neoliberal durante su gobierno, con ideas que Milei tomó y que busca implementar para la Argentina.