Mondino: “No exageremos, no es un tema que nos tenga que preocupar”

Política Galimberti denunció penalmente a Milei por su viaje a España

La canciller, Diana Mondino, se refirió este sábado al conflicto diplomático con España, tras el retiro de la embajadora de ese país en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez. “No exageremos, no es un tema que tenga que preocupar”, sentenció en alusión a la tensión entre los dos países.Esta semana, Mondino trató de bajarle el tono al conflicto diplomático con España ante los fuertes cruces entre el presidente español Pedro Sánchez y el presidente argentino Javier Milei.Además de la situación con España se prevé que a la Canciller le hagan preguntas sobre las relaciones de la Argentina con Brasil, China, Israel y los Estados Unidos.“Esto es una anécdota, no afecta la relación. La relación personal entre los líderes de un país no puede afectar a la sociedad o comunidad. Es un tema interno, político y desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería afectar en los próximos 20 o 30 años”, dijo la Canciller en su presentación en el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).