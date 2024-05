Javier Milei encabezó el acto por el 25 de Mayo en Córdoba

Ley Bases, paquete fiscal y creación del Consejo de Mayo

Luis Caputo

"Los primeros cinco meses fueron difíciles"

Tras participar del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el presidente Javier Milei llegó a Córdoba junto a los miembros de su gabinete. En ese sentido, el mandatario encabezó las celebraciones por el 25 de Mayo, luego de que se frustrara el Pacto de Mayo al que convocó a los gobernadores.“Hoy celebramos los 214 años de la Revolución de Mayo. El 25 de Mayo es una fecha histórica para los argentinos, es una fecha importante para nosotros porque Mayo es mucho mas que una fecha en el calendario, sino una doctrina, un conjunto de ideas y principios que representan lo mejor de la tradición argentina, un concepto, una idea que resume en dos principios: libertad y democracia", manifestó."Una idea que surgió de la voluntad de un pequeño grupo de hombres, que hace 214 años decidieron romper con la tiranía y declarar que las provincias unidas del Río de la Plata comenzarían el arduo camino de construir una Nación libre y soberana, porque aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por la Patria en aquella gesta revolucionaria sabían que para ser libres, primero debíamos ser independientes. Esa tradición tuvo a lo largo de dos siglos de historia, grandes hitos, desde la Revolución misma podemos trazar un hilo conductor hasta la sanción de nuestra sagrada Constitución de 1853 inspirada en los principios de Alberdi y Gorostiaga, dos de los grandes exponentes de la generación del ‘37, tal vez la mas representativa de las ideas de Mayo. Esa generación que volcó los principios de mayo en nuestro documento fundacional fue quien marcó el norte del modelo de país que nuestros padres fundadores imaginaban", sostuvo.“Costó mucho materializar la visión de aquellos grandes hombres desde la Revolución hasta la sanción de nuestra Constitución. Argentina se vio invadida en guerras intestinas, entre aquellos que defendían las ideas de Mayo y los que querían alejarse de los principios de nuestros padres fundadores. No fue hasta la incorporación de la provincia de Buenos Aires, a la Confederación Argentina de 1860 que logramos establecer las bases y principios vislumbradas por nuestros héroes de Mayo. Lo que ocurrió luego de la incorporación de Buenos Aires a la Nación y la opción de los principios de Mayo volcados en nuestra Constitución es una de las historias de progreso más espectaculares de la historia Occidental, de la historia de la humanidad. Argentina que hasta 1860 era un país de bárbaros, se convirtió en 35 años en la primera potencia mundial”, destacó.“De ser una Nación empobrecida y analfabeta sismada por las disputas estériles de pequeños hombres que aspiraban a ser monarcas en sus tierras, Argentina pasó a ser la línea mimada de Occidente. La explosión de riqueza, crecimiento y progreso que generó la adopción de los principios de Mayo, no tuvo parangón en la historia, tal vez solo equiparable a la revolución americana y al progreso de los Estados Unidos como Nación. Toda una generación de dirigentes entendió que más allá de las ambiciones personales, nuestros padres fundadores nos marcaron un rumbo para nuestra Nación y que eso se materializaba en una Constitución que estaba diseñada en esencia para defender la vida, la libertad y propiedad privada de los argentinos”, mencionó.“Esa generación que puso en marcha los principios de Mayo y que dificó una potencia mundial a partir de una tierra de bárbaros, fue la generación del ’80, que nos ha dado a los mayores exponentes como Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y Pellegrini, el gran piloto de tormentas”, remarcó.“Argentina bajo el mando de estos grandes hombres, materializó el principio sagrado de nuestro preámbulo que buscaba constituir la unión nacional, afianzar la Justicia, constituir la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, expresó.“Lamentablemente, en determinados momentos de nuestra historia, decidimos abandonar los principios que trajeron prosperidad y progreso para nuestras tierras; y nos dejamos engañar por los cantos de sirena, de aquellos que sepultaron durante décadas a la Argentina en las más profundas de las oscuridades. No voy a ahondar en las razones de nuestro fracaso, ya me han escuchado hablar largo y tendido sobre ello. No es nuestra ambición y espíritu revolver el pasado, sino es sentar las bases de un futuro distinto para nuestros hijos”, indicó.“Nosotros no somos más que descendientes directos de la tradición de los revolucionarios de Mayo, no defendemos otros principios que no sean aquellos enarbolados por los héroes de la revolución como por las generaciones del ’37, ’80 y por todos aquellos hombres y mujeres de nuestra historia que lucharon por defender las ideas de la libertad de nuestra historia. En palabras de Esteban Echeverría, uno de los grandes pensadores de nuestra patria, el pensamiento de Mayo es el nuestro, ambicionamos verlo realizado completamente, sea cual fuere el éxito de nuestros esfuerzos y esperanzas, sea cual fuera el destino que nos aguarde”, comentó.“En vano la tiranía, fuerza bruta y preocupaciones, nos harán guerras y opondrán obstáculos invencibles, nada será capaz de desalentarnos, la fe que nos anima es incontrastable. Dios, la Patria, el grieto de nuestra conciencia y razón, nos imponen el deber de consagrar nuestra fuerza y derramar nuestra sangre por la causa de la libertad democrática y por la emancipación completa de la tierra en que nacimos”, contó.“Por eso, el 1º de marzo en el discurso de aperturas de sesiones del Honorable Congreso de la Nación, nos paramos frente a la dirigencia política y les ofrecimos a todos, sin distinción política, partidaria, ni ideológica, sin resentimientos, mezquindades ni especulaciones, sentarnos en una mesa y refrendar una vez más, los principios que hicieron grande a nuestra Nación. No estoy aquí bajo el sol de Mayo en Córdoba, corazón productivo de nuestra Nación para volver a extender los brazos fraternalmente e invitarlos a todos a tomar conciencia del enorme desafío que tenemos por delante, sacar a nuestra Nación de la decadencia y ponerla en el camino de la prosperidad; eso es lo que estoy haciendo hoy”, agregó.“No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir nuestra Nación, no hay disputa, conflicto ni enfrentamiento que justifique el abandono de la Patria. No hay especulación, cálculo ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy en Córdoba, no solo que seguiremos trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad en la Argentina, sino que, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la Ley Bases y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea, el cual estará integrada por representantes del Gobierno nacional, provincias argentinas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, organizaciones sindicales y empresariado argentino, quienes tendrán la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el acuerdo de Mayo”, afirmó.“También quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que, una vez aprobadas la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos empezando por el Impuesto PAIS, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico”, añadió.“Sabemos que esta decisión será difícil para las arcas del Estado nacional, pero nosotros tomamos un compromiso con el pueblo argentino y les vamos a empezar a devolver los impuestos. Al igual que estamos atacando la inflación, nos comprometemos a que cada peso recaudado que termine en superávit fiscal, será devuelto a los argentinos a través de reducción de impuestos porque no hay destino posible para nuestra Nación, sino le quitamos el peso de Estado de encima a los argentinos de bien”, aclaró.“Estamos haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino de la humanidad. Recibimos una inflación mayorista que, en diciembre siendo el 54%, implicaba 17.000% anual y este gigante que tenemos como ministro de Economía (Luis Caputo) la está domando. En la última estimación fue del 3,4% y todos los precios siguen bajando. Es increíble que, después de 100 años, nos estropearon la cabeza diciendo que eso no se puede y que demonizaban a presidentes y ministros que tomaban la responsabilidad de poner al país en orden. Hoy estamos subiendo en popularidad y mi ministro se convirtió en un rockstar”, manifestó.“Por eso quiero que conste que lo llevamos marcado a fuego, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir el mandato sagrado de las urnas. Vamos a devolverle la libertad a los argentinos para que nuevamente, al igual que durante la gloriosa era de Mayo, cada argentino pueda volver a ser ese arquitecto de su propio destino”, argumentó.“Tengo claro que estos primeros cinco meses fueron difíciles, fundamentalmente para la mayoría de los argentinos que están poniendo el cuerpo por la tierra, pero también lo fueron por otras razones para la dirigencia política, empresarial y sindical argentina. Han sido difíciles no solo porque heredamos la peor crisis de nuestra historia económica y ordenar la economía luego de décadas de desastre no es gratis, sino también porque se ha cerrado un ciclo de nuestra historia política que, más allá de las intenciones, ha sido un estrepitoso fracaso. Entiendo que muchos protagonistas de ese ciclo, les es difícil aceptar la caída de ese antiguo régimen, incluso entiendo que les cueste imaginar un lugar en esta nueva Argentina, pero quiero reiterar que nosotros, lejos de perseguir vendetas personales, revanchismos mezquinos o priorizar nuestro interés político, tenemos un solo interés por delante, el de la mayoría de los argentinos que eligieron vivir en libertad”, indicó.“Como decía Mariano Moreno, queremos más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Hoy estamos parados frente a un nuevo punto de inflexión en nuestra historia, por eso les propongo un nuevo sueño argentino, el cual es recoger el guante de los héroes de Mayo, de poner los intereses partidarios, las ambiciones personales, políticas y transformarnos en una generación de patriotas que se animen a reconstruir la grandeza de nuestra Nación. Una nueva que tenga el coraje de hacer lo que la historia demanda, incluso si el costo es nuestra propia reputación. De manera que volvamos a abrazar las ideas de la libertad que transformaron un país pobre, vacío y analfabeto, en una potencia mundial en décadas”, agregó.“Los invito a emprender una gesta generacional como las que se escriben en los libros de historia, ser una nueva generación de Mayo que haga tronar el ruido de rotas cadenas e inaugure una nueva época de gloria para nuestra querida Nación”, contó."Los invito hoy a inaugurar una nueva era de oro para la Argentina en nombre de la Revolución de Mayo de 1810, de la generación del ’37, que imagino un país que aseguraba los beneficios de la libertad para los que quieran habitar nuestro suelo, y el de la generación del ’80, que plasmó en nuestra tierra las ideas de la Revolución de Mayo; feliz día de la patria”.Finalmente, destacó: “Pido a Dios que bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Viva la libertad, carajo”.