Frigerio y Romero coincidieron en que la Patria "necesita de consensos"

En el marco de los festejos por el 214° aniversario de la Revolución de Mayo, se realizó este sábado el tradicional Tedeum en la Catedral de Paraná; fue celebrado por monseñor Juan Alberto Puiggari y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, judiciales y de seguridad.En ese sentido, dijo aque “tenemos que estar a la altura de estos tiempos tan difíciles que le toca transitar a la Patria, a nuestra provincia en particular. Tenemos que ser más eficientes, transparentes y eficaces que nunca en el manejo de los recursos del estado. Son momentos duros, difíciles y es cuando más se demuestra de qué estamos hechos. Estoy seguro que los entrerrianos estamos hechos de muy buena madera”.Por otra parte, aseguró que le hubiera gustado que se firme este sábado el Pacto de Mayo, como estaba previsto, ya que considera que “la Argentina necesita puntos de encuentro, unirse en cuestiones como estos puntos que tienen mucho que ver con el sentido común, con la ideología. Los argentinos necesitamos ponernos de acuerdo en cosas fundamentales para salir adelante. Si no es el Pacto del 25 de Mayo, será el del 20 de Junio, trabajaremos para que así sea”.Asimismo, expresó que “hay urgencias para ponerse de acuerdo, hay gente que la está pasando muy mal en Argentina, tenemos el 50 por ciento de pobreza. Tenemos la obligación y responsabilidad los que somos dirigentes políticos y dirigentes en general, de ponernos de acuerdo, de poner intereses individuales y partidarios en pos del interés general. Eso demanda la Patria de nosotros”.“A pesar de estas dificultades, de los momentos tan duros que nos tocan transitar, vamos a salir adelante. Confío plenamente en el potencial que tenemos como provincia, pero sobre todo por la madera de la cual estamos hechos los entrerrianos. Vamos a salir adelante”, finalizó.La intendenta Rosario Romero, por su parte, coincidió con respecto a que el mensaje de Monseñor Puiggari: “Fue una apelación a la sensatez, al diálogo, a la composición, a la paz, a la responsabilidad de gobierno de quienes somos servidores públicos, a construir valores y a transitar caminos de encuentro entre los argentinos”.“A los paranaenses les deseo un feliz día de la Patria. Recordando aquel Mayo de libertad, la ciudad también se pone a todo para ello, tenemos ferias y actividades para que se viva un día de recuerdo de la Patria y de reafirmación de nuestras instituciones educativas”, completó respecto a las actividades previstas para este sábado.La vicegobernadora Alicia Aluani, por su parte, ponderó que la homilía del arzobispo brindó “un mensaje de optimismo, de fe y esperanza, de continuar con las convicciones porque entre todos vamos a fortalecer esta Entre Ríos que todos necesitamos”. E instó “a continuar con el camino del trabajo, de fortaleza espiritual porque ese es el camino para seguir adelante”.Aluani, quien es médica, destacó el punto central del mensaje de Puiggari: “Uno tiene que decirle a quien padece una dolencia que no tiene que sentirse derrotado, porque siempre hay formas de salir adelante y desde el Estado, todos debemos hacer el esfuerzo para sobrellevar a esa gente porque siempre hay una salida; no hay que perder la fe”.