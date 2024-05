Polémica frase de Milei: "Si la gente no llegara a fin de mes ya hubiera muerto"

No hay edicion. No hay recorte. Hasta no ver GENTE MURIENDO DE HAMBRE EN LA CALLE, Milei no va a creer que no se llega a fin de mes. Que este pelotudeando todo el dia no hace que deje de ser el PRESIDENTE DEL PAIS. Esta totalmente alejado de la realidad. pic.twitter.com/4PGjvPFqcV