La revista Time puso a Milei en su tapa y advirtió sobre el “brutal ajuste”

Luego de la presentación de su libro en el estadio Luna Park, el presidente Javier Milei protagonizó este jueves la tapa de la revista Time: "El radical: cómo Javier Milei está shockeando el mundo". El medio internacional llevó a cabo una entrevista con el mandatario y advirtió sobre el "brutal ajuste".Time entrevistó y fotografió a Javier Milei en su despacho ubicado en Casa Rosada: en la imagen que encabeza la nota se lo puede ver al Presidente en su escritorio junto a libros económicos y políticos y su nuevo texto de referencia "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica"."El presidente Javier Milei odia su nueva oficina. La Casa Rosada, con su histórico sillón azul y sus paredes con paneles ornamentados, se siente contaminada por sus predecesores, quienes, en su opinión, llevaron a Argentina a la ruina", describe la revista al comienzo de la nota.Y agrega: "Pero hay un detalle que a Milei le encanta. Grabado en la repisa de una chimenea hay un león de bronce, el animal que adoptó como símbolo durante su vertiginoso ascenso al poder. Al mostrarme el vasto espacio del segundo piso, Milei señala una foto ampliada del león, apoyada en su escritorio como un tótem de su destino. 'Él me estaba esperando aquí'".El presidente libertario, por su parte, posteó la imagen y la acompaño de uno de sus lemas desde que llegó a la presidencia: "Fenómeno barrial".La periodista, además de realizar un análisis sobre la gestión del libertario que asumió el pasado 10 de diciembre, revela declaraciones brindadas por el Presidente: Milei cree que es pionero en un enfoque que se convertirá en un plan global. 'Argentina se convertirá en un modelo de cómo transformar un país en una nación próspera', me dice. 'No tengo duda'.En ese sentido, la autora señala que "es posible que a Milei se le esté acabando el tiempo antes de que su apoyo popular se desmorone. 'Todo el mundo sabía que el costo sería enorme', dice la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, una asesora cercana. 'Lo que estamos viviendo no le gusta a nadie. Pero no hay otra manera'".El medio internacional detalla cómo se gestiona una entrevista con el actual jefe de Estado. "Para reunirse con Milei, hay que pasar por la persona a la que llama El Jefe, la jefa: su hermana. El día de nuestra entrevista, Karina Milei, con chanclas plateadas con lentejuelas, custodiaba la puerta de la oficina del Presidente antes de permitirme entrar. Karina, de 52 años, es una extarotista que hasta hace unos años vendía pasteles en Instagram. Ahora ella controla con qué periodistas habla su hermano, qué fotos de él se publican y, según se informa, qué ministros del gabinete son contratados y despedidos", señala. Fuente: (Ámbito)