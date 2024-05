Frigerio: "El orden fiscal es necesario pero no suficiente para el desarrollo"

Política Frigerio participó de inauguración de Parque Solar Fotovoltaico en Pueblo Liebig

Política Detallan las 55 obras públicas que reanudarán en distintos puntos de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio se presentó este martes en el 41º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Allí, dijo que "lo que necesitamos en la Argentina es que los gobiernos se vayan superando uno a otro, no como ha sucedido en las últimas décadas que en general es al revés".No obstante, consideró que “el orden fiscal es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo".El encuentro donde se presentaron expositores del sector público y privado de la política y economía nacional, se desarrolla bajo el lema: Argentina: Una Oportunidad Diferente. Acuerdos imprescindibles para un Futuro Sostenible, y el presidente Javier Milei cerró la jornada.Por otro lado, consultado sobre el escenario electoral del 2025, el gobernador dijo que le cuesta hablar de elecciones. "Venimos hace poco de una elección que puso a los dirigentes en el lugar que la gente pretendía ponerlos", explicó y señaló que "hay un presidente de un espacio político, hay gobernadores que eligió la gente también para cambiar.. Hay una oposición constructiva que dialoga, que quiere que al presidente de la Argentina le vaya bien, y otra oposición que piensa que cuando peor esté el país mejor van a estar ellos".Subrayó que "en esos lugares nos ubicó la gente y me parece que es muy prematuro volver a hablar de arquitecturas electorales, volver a poner la energía y la cabeza en eso". Y puntualizó: "Tengo que gestionar una provincia con enormes dificultades en la peor crisis económica y social que se recuerde -por lo menos en estos 40 años de democracia".El mandatario aseguró que no cree que sea este el momento para discutir esas cosas. "Me parece que con un país con estas dificultades, con un gobierno nacional haciendo un esfuerzo para cambiar esta situación y con 50 por ciento de argentinos en la pobreza hoy, a pocos meses de una elección, volver a hablar de la arquitectura electoral para el 2025 me parece muy a destiempo, prematuro, desubicado", sostuvo.Por último, en relación al Pacto de los 10 puntos que propuso Milei, puntualizó que "Argentina tiene que avanzar".El IAEF, es una organización líder en la congregación y desarrollo de ejecutivos de finanzas en Argentina, que promueve relaciones profesionales y sociales con un enfoque ético y compromiso social, convirtiendo este congreso en un evento imperdible para el sector financiero del país.