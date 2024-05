Milei afirmó que no hay atraso cambiario y volvió descartar una devaluación

El discurso completo:

El presidente Javier Milei rechazó hoy que exista un atraso cambiario en la Argentina y cuestionó a los economistas que sostienen la necesidad de apreciar el dólar, mientras que sostuvo que se está “cada vez más cerca de abrir el cepo cambiario”.Además, dijo que la Argentina va hacia un régimen de "competencia de monedas" en el que cada uno elegirá en que divisa hacer las transacciones.Sostuvo que eso irá llevando a que "cada vez se utilice menos el peso, y cuando casi se deje de usar, iremos hacia una dolarización y a eliminar el Banco Central, para que los políticos corruptos no puedan volver a robar emitiendo dinero"."No soy un comunista, soy un liberal libertario, y creo que ustedes son los creadores de riqueza", les dijo Milei a los empresarios que participaron de un almuerzo del consejo interamericano Cicyp.Al hablar ante los empresarios del centro de producción Cicyp, Milei criticó el nivel de “fatal arrogancia" de los especialistas.“Están pretendiendo saber cosas sobre las que no tienen la más pálida idea”, se quejó el presidente, en un almuerzo en el hotel Alvear en el que se encuentran los principales presidentes de las cámaras empresariales y medio Gabinete Nacional.Milei cargó contra sus colegas de profesión que cuestionan el valor establecido y les dijo que hacen “análisis berretas” y son unos “chantas”.“Si bien vengo en carácter de Presidente, dado lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal; por ende voy a mostrar por qué lo que dicen está mal”, dijo Milei.“Porque la verdad que, si no se hacen las salvedades, en rigor son unos chantas. Pero si las hacen, ¿para qué hacen este análisis si está mal?”, enfatizó.Además, Milei ironizó ante los empresarios, y dijo que “como verán, vine un poco más sangriento que de costumbre”.“Estamos haciendo un ajuste del 15% del Producto Bruto, imposible, nada”, enfatizó Milei.Gran parte del Gabinete acompañó al Presidente durante la exposición desde la mesa principal.Estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la canciller Diana Mondino; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para quien Milei pidió un aplauso por haber bajado el déficit de la autoridad monetaria."Parece interesante este debate porque desde mi punto de vista lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal", dijo Milei.Además, aseguró que "unos cuantos han currado durante años con estos análisis berretas y ahora necesitan justificar, o como le erraron en diciembre y enero quieren forzar la realidad para clavar sus puntas"."Si yo voy a definir atraso, quiere decir que estoy comparando contra algo, quiere decir que tengo que conocer el vector de precios completo", pero sostuvo que eso no es posible."¿Creen que pueden hacer esa cuenta y definir que hay atraso?", cuestionó y sumó una nueva pregunta: "¿Eso significa que no pueden hacer nada? No. Podrían haber formas o mecanismos indirectos para creer que hay un desequilibrio".En un duro discurso, el libertario acusó a los economistas que dicen que hay un atraso cambiario de "deshonestidad intelectual" y denunció que "quieren que vaya mal, porque le pifiaron".

