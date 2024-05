Paritaria sectorial y código de transporte, entre los puntos planteados por UPCN

La reapertura de la Paritaria Sectorial, a fin de dar continuidad a la modificación del Reglamento de funciones de los auxiliares de Educación, fue uno de los temas que UPCN planteó a la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese. También reclamó la inclusión de los sindicatos estatales en la discusión por el código 029, de transporte.



Integrantes de la comisión directiva de UPCN se reunieron con Fregonese para abordar diversos puntos "con el objetivo de mostrar la importante tarea que realizan los auxiliares de Educación", expresó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.



Uno de los temas que planteó el Sindicato fue la apertura de la Paritaria Sectorial de Educación "a fin de dar cumplimiento a lo que se estableció en el acuerdo de la paritaria general, de abrir las sectoriales, que en este caso concreto se viene demorando".



"En ese marco, intercambiamos opiniones respecto de la importancia del tema central que tiene esta paritaria, que es la reformulación del Reglamento de funciones de los auxiliares de Educación, entendiendo que es una normativa que protege derechos", expuso la dirigente gremial. Aseguró que la normativa vigente, la Resolución 2231, contiene "pocos derechos y muchas obligaciones", mientras que su modificación "no implica mayores costos económicos, por lo tanto no hay ningún motivo para no sentarse a conversar sobre estos temas, con el objetivo de dar a los trabajadores de Educación del escalafón general la importancia que tienen en el sistema educativo, revalorizando su tarea".



"Si bien el año pasado se avanzó en este tema, le planteamos a la presidente del CGE que, al haber ahora una nueva gestión, si tenemos que recomenzar la discusión no tenemos ningún problema en hacerlo", apuntó Domínguez y recordó que el Sindicato ya tiene elaborado un proyecto de modificación del Reglamento. "Son varios los temas a discutir. No hay apuro: queremos que salga, pero que salga bien", remarcó.



Durante la reunión se acordó fijar fecha en los próximos días para luego "ir trabajando en ámbitos técnicos dentro del CGE con los funcionarios que estén en cada tema".



Certificado médico



Otro de los puntos planteados por UPCN se relaciona con "una decisión administrativa que tomó el CGE que, al no tener auditores en Comisión Médica, está exigiendo el certificado por licencias cuando se pide médico a domicilio, un requisito que está fuera de la normativa y que responde a la necesidad del organismo", cuestionó Domínguez.



Al respecto se solicitó "que se vuelva a aplicar la Resolución 1590, que establece que cuando se trata de una licencia por un solo día con médico a domicilio, no se necesita justificación a través del certificado médico".



Recordó también que "no es fácil conseguir certificado, ya que los hospitales y centros de salud no los otorgan, por lo tanto hay que ir a médico particular y pagar un coseguro".



Recategorizaciones



Por otro lado, UPCN reclamó la recategorización de trabajadores del escalafón general que pertenecen a escuelas privadas. "Cobran igual que un trabajador del sector público, con los mismos códigos, tienen las mismas licencias y la misma reglamentación, sin embargo no accedieron a la posibilidad de mejorar su carrera administrativa", informó la dirigente gremial.



"Hay un expediente y los funcionarios del CGE se comprometieron a tomar una definición respecto a si les corresponde o no la recategorización, para que nosotros avancemos en decisiones gremiales o legales, según sea el caso", comentó. Luego agregó: "Nosotros entendemos que son trabajadores de la administración pública y que el Estado debe responder frente a esta demanda. De lo contrario, evaluaremos cuál es el mejor camino para defender sus derechos".



Código de transporte



En el encuentro con Fregonese también se recordó la necesidad de respetar lo establecido en el ámbito de la paritaria general respecto al código 029, de traslado. "En la paritaria se acordó hacer reuniones conjuntas con los docentes, porque ese código lo cobra tanto el escalafón general como el escalafón docente y no puede ser que nosotros estemos fuera de esa discusión", expuso Domínguez sobre este tema.



"El CGE no había tenido traslado de la decisión de esta paritaria, pero la Presidenta nos dio la razón y se comprometió a ver de qué manera le da el encuadre para que nosotros podamos participar, porque son paritarias diferentes y por tanto hay que ver de qué manera se implementa", acotó.