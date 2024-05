Frigerio en Concordia: "Trabajaremos para dar una respuesta estructural"

La creciente del río Uruguay empezó a complicar la situación en Concordia. El agua avanzó por distintos sectores de la costanera y algunos barrios. En ese marco, el municipio evacuó a más de 17º familias, las cuales fueron ubicadas en otras viviendas o refugios.Este lunes, el gobernador Rogelio Frigerio estuvo en la ciudad y brindó una conferencia de prensa, junto al intendente Francisco Azcué y otras autoridades.“Ha llovido en pocos meses lo que suele llover en un año. Esto perjudica a las familias, a los caminos de la producción, las rutas provinciales. El excedo de agua es un problema para todos y nos exige muchísimo a un estado que no tiene recursos. Vamos a hacer lo posible, gestionaremos con mayor eficacia para que cada peso que ingrese sea gastado con la mayor productividad, control y transparencia posible”, dijo Frigerio.Indicó que Concordia “tiene 170 familias evacuadas, hay un monitoreo permanente respecto al río Uruguay. Hoy tuvimos un día de tranquilidad, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. El gobierno nacional nos prometió asistencia. Estamos trabajando de manera conjunta con el municipio para asistir a los damnificados con medicamentos, comida, colchones, lo que haga falta. Hablamos con la Policía para que fortalezca la presencia policial en las zonas damnificadas. Es una tarea que exige estar permanentemente encima del problema ahora y cuando se vaya el agua, para que la gente se sienta acompañada y tenga asistencia del estado para recuperar lo que se perdió”.También señaló que “en el 2015 decidimos encarar la obra de la Defensa Sur, cuando fui ministro del Interior, ahora toca analizar distintas acciones y llevarlas adelante en estos cuatro años para que las próximas inundaciones nos encuentren mejor parado como estado y afecten a la menor cantidad de gente posible”.“Nosotros tenemos que recuperar la confianza de la gente, del ciudadano, en la política. La confianza se ha perdido por mentirle a la gente, por hacerle promesas que después nunca se concretaron, por no dar la cara en momentos complicados. Recorríamos los barrios y los vecinos estaban orgullosos de tener un intendente tan presente en un momento tan difícil. Hay que dar la cara, soluciones concretas para mitigar tanto dolor, tanta angustia en estas familias afectadas. Hay que generar una respuesta a largo plazo. Lo hicimos con la Defensa Sur, tomamos la decisión política y se hizo. Ahora vamos a encontrar una solución con el municipio para estas familias. No es de un día para el otro, pero tenemos que dar una respuesta estructural. Lo haremos juntos, trabajando en equipo”, dijo.El intendente de Concordia, Francisco Azcué, expresó que “son situaciones que golpean a nuestra ciudad hace muchos años. Estamos enfocados trabajando en esta situación de emergencia. Estamos dando respuesta a la demanda de nuestros vecinos. Tenemos la capacidad técnica, los recursos humanos y materiales para dar respuesta. Después de la emergencia tenemos que pensar en soluciones de fondo. Estamos trabajando en la relocalización de familias afectadas. Eso conlleva un gran trabajo porque no podemos trasladar a familias a zonas donde no haya escuelas, transporte y otros servicios. Son políticas sensibles, complejas y estamos trabajando. Esto no es de un día para el otro, va a llevar tiempo”.“Se está haciendo un gran trabajo en coordinación con la provincia. Estamos llevando a los niños que están en los centros de evacuados a clases. Se está brindando asistencia a comedores. Hay que dar respuesta en la emergencia y trabajar en acciones a mediano y largo plazo para encontrar definiciones definitivas y de fondo”, agregó.Por su parte, el Ingeniero Guillermo Collazo, Jefe hidrología de la represa Salto Grande, explicó que “las inundaciones son un fenómeno natural. Desde CTM Salto Grande lo que se hace en estas circunstancias es proteger a las poblaciones que están aguas abajo. Lo que pasa es que la capacidad de atenuación de embalse en limitada, porque la represa está ubicada en área de llanura. No podemos evitar completamente las inundaciones. A esa capacidad tenemos que administrarla todos los días que tenemos caudales altos”.Indicó que “hoy entran 27 mil metros cúbicos por segundo y salen 23 mil. Está subiendo el embalse hora a hora. Hay 4 mil metros cúbicos que se están reteniendo. SI no existiera la represa y esos 27 mil metros cúbicos que trae el río naturalmente pasaran por Concordia, el nivel en la ciudad se iría a 15 metros y hoy es 13,60. Ese 1,40 metro menos que tiene es el efecto beneficioso que tiende la operación de Salto Grande. Eso es para todas las ciudades río abajo”.Dijo que a “esa capacidad de atenuación la tenemos que ir administrando durante toda la crecida. Según las estimaciones empezará a menguar hacia el fin de semana. Estaremos 9 días incrementando el nivel del embalse y atenuando, beneficiando a distintas localidades. La idea es que desde este lunes al viernes los niveles de embalse estén altos, casi al límite de lo permitido, con un pequeño margen de seguridad. Los días más altos podrían ser miércoles y jueves en Salto Grande. Luego la situación empieza a mejorar y a tener niveles más normales”.