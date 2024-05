SAD en Argentina: el Gobierno se reunió con el presidente de LaLiga de España

El encuentro se llevó a cabo en un hotel de Puerto Madero y participaron por el lado argentino el influyente asesor presidencial Federico Sturzenegger, el secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli, la diputada Juliana Santillán y el empresario World Eleven, Guillermo Tofoni. El dirigente español llegó junto a Marc Terradas y Leticia Zuloaga.En la charla y el posterior almuerzo -al que se sumó el subsecretario de Deportes, Julio Garro- los convocados dialogaron sobre la implementación de la figura de las SAD, los beneficios que podría traer para el fútbol argentino y las oportunidades que podría abrir para grandes inversores que actualmente gerencian los principales clubes de Europa.Javier Tebas fue el principal responsable -al llegar en 2013 a la presidencia- de que LaLiga emprendiera un cambio clave en la economía del fútbol español, basado en el control económico, la venta centralizada de derechos audiovisuales, acuerdos estratégicos como joint ventures, y una estrategia de internacionalización y liderazgo tecnológico. En España, los clubes sociales, como el Real Madrid, el Barcelona o el Athletic Bilbao, conviven con SAD como son Atlético Madrid, Sevilla o Valencia.El objetivo del Gobierno es incorporar la opción de que los clubes argentinos puedan transformarse en sociedades anónimas deportivas. Así lo estableció en el DNU 70/23 que fue firmado a fines del año pasado por Milei, que aplicó profundas desregulaciones en la economía, entre ellas en el mundo del fútbol.Más allá de las cuestiones deportivas, para la administración libertaria, la posibilidad de que haya inversiones directas y rápidas desde el exterior es un objetivo de primer orden. Así lo explicaba el presidente en enero pasado: “Si el aumento del ahorro tiene contrapartida la inversión, el ajuste será menos doloroso. Habrá menos pérdida de empleo. Lo interesante de las Sociedades Anónimas dentro del fútbol es que la inversión entra muy rápido, porque es un negocio muy fácil. No se trata de construir una planta, que puede demorar más de dos años”.En el encuentro, los funcionarios y dirigentes argentinos se interiorizaron sobre la legislación y reglamentación que rige en España, los derechos y obligaciones de los clubes y los potenciales inversores y también las oportunidades de desarrollo que genera la incorporación de capitales privados en el gerenciamiento de las entidades. Hasta ahora -y con una fuerte defensa de parte de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino- las SAD están prohibidas por los estatutos vigentes.Entre entradas de aceitunas, buñuelos y carnes, Tebas y sus asesores explicaron a Sturzenegger, Scioli, Santillán, Tofoni y Garro las claves del sistema mixto, donde compiten clubes con gerenciamiento privado y clubes manejados por comisiones directivas votadas por sus socios. De acuerdo a lo que trascendió de fuentes que participaron del encuentro, se habló de avanzar con un posible memorándum de entendimiento con LaLiga para acelerar y promover un desarrollo más rápido del fútbol.Dos de los participantes de la reunión y el almuerzo de hoy estuvieron y argumentaron a favor de la puesta en marcha de las SAD. “Argentina no puede retener sus jugadores, no se les puede pagar y no hay infraestructura donde puedan entrenar. Somos cuna de cracks y esos cracks se van del país muy jóvenes”, aseguró la diputada Santillán, en quien el primer mandatario delegó políticamente el tema. Tofoni confirmó que de avanzar las sociedades anónimas deportivas la Argentina podría recibir en un plazo muy corto “una inversión de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares” de capitales extranjeros, tanto de Estados Unidos como del mundo árabe. “Los inversores están esperando la reglamentación, para saber si se van a respetar los contratos”, advirtió.