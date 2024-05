Presentaron la lista de ATE y Agmer para vocales de la Caja de Jubilaciones

Foto: Elbi Estévez (Agmer), candidata a vocal titular

Presentaron la lista “Acuerdo Plural de Jubilados y Jubiladas”, que está integrada por referentes de ATE y Agmer, para competir el 6 de junio en las elecciones de representantes al directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La fuerza está constituida por Elbi Estévez (Agmer), candidata a vocal titular; Juana Ávalos (ATE) candidata a primera vocal suplente; y Liliana Toobe (AGMER), candidata a segunda vocal suplenteEntre los presentes se encontraban el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, y el secretario de Jubilados de Agmer, Sergio Blanc; la presentación se desarrolló este lunes en la sede de Agmer Central en Paraná.Durante la presentación, el primero en tomar la palabra fue Blanc que hizo hincapié en la situación actual a nivel nacional para los docentes jubilados, también se mostró en contra de las reestructuraciones que la Provincia pueda llegar a proponer para la Caja de Jubilaciones, apeló a “mantener una mirada sindical” y a defender la vocalía de la Caja.En segundo lugar habló Toobe, que agradeció a Susana Puppo (actual secretaria de jubilados de Agmer Paraná) y afirmó: “Será un desafió llegar a la Caja, implicará un cambio importante y le vamos a dar una impronta diferente”. En cuanto a las posibles modificaciones que se den en la ley provincial que regula a la Caja, la referente hizo un llamado a ATE y a Agmer para movilizarse en caso de que eso ocurra.Por su parte, la integrante de la lista por los estatales aseguró que seguirán defendiendo la ley provincial actual de la Caja de Jubilaciones y mantener el 82% móvil para los docentes. Además, en sintonía con sus compañeros, manifestó la necesidad de mantener una “vocalía abierta” y acentuó: “Sacar de una vez por todas a la federación que nos cortó el cuello”.La última oradora fue Estévez, quien habló sobre el estado de la Caja: “Da déficit hace años pero no tenemos una información fehaciente” y puntualizó sobre la necesidad de conocer la realidad de la misma, según reprodujoAl igual que Toobe y Blanc, la representante de Agmer hizo referencia a la situación del país: “Se vienen tiempos muy duros, todos los sistemas solidarios y colectivos están en la mira”. Por otra parte, se refirió a la relación con la gestión provincial actual: “Estamos convencidos de que no hay que poner palos en la rueda pero vamos a cuidar todos nuestros derechos”.Luego de los discursos, se mostró el spot de la lista y el acto finalizó con los cantos de “unidad de los trabajadores” y “la patria no se vende”.En diálogo con, Estévez dio cuenta de las intenciones de “conseguir ese lugar para conocer los números de la Caja, que viene con años de déficit”. “Buscamos aportar la impronta del sindicato a esa institución y socializar toda la información posible”, fundamentó e instó a “defender la ley de jubilación, el 82% móvil, porque son pocas las Cajas que dependen de las provincias, lo cual es importante en esta coyuntura”.“Queremos que sea una vocalía abierta a la escucha para todos los jubilados que pertenecen a la Caja y defender la ley del 82% móvil”, completó Avalos.Las elecciones a representantes al directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, se llevarán a cabo el próximo jueves 06 de junio en toda la provincia.