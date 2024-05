UPCN sobre la paritaria: “los esfuerzos del gobierno deberán ser mayores”

“Se inicia una semana en la que tendrán que producirse novedades respecto de la continuidad de la paritaria estatal y en la que el Gobierno necesariamente tendrá que explicitar los alcances del Decreto 991, que trascendió durante el fin de semana y que genera más dudas que certezas”, manifestó la secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.Sostuvo que “los plazos se van acortando para la liquidación de haberes y eso marca la necesidad de continuar la negociación paritaria, teniendo en cuenta los antecedentes que marcan los encuentros que han tenido lugar en este mes”.“UPCN tiene vocación de diálogo, aunque no dejamos de considerar que la negociación será ardua y que los esfuerzos deberán ser mayores, sobre todo si se quiere cerrar una paritaria hasta junio y teniendo en cuenta que hasta ahora el sueldo del trabajador perdió con relación a la inflación. Tampoco podemos hablar con certeza de un índice inflacionario que se estabiliza y mucho menos que va a bajar. Mañana se conocerá la inflación de abril”, acotó en su análisis la dirigente gremial.No obstante marcar un escenario complejo, Domínguez afirmó que “se puede convocar a reuniones de trabajo, técnicas, con el Ministerio de Hacienda, no solo para hablar de porcentajes sino también, por ejemplo, de los códigos que podrían estar incluidos en la negociación”. En este sentido, explicó que “hay códigos sobre los que se pueden tomar decisiones y que implican aumentos proporcionales que podrían tener un impacto significativo en el bolsillo del trabajador. Además -continuó- con relación a las condiciones laborales, de una vez por todas, tenemos que poner sobre la mesa qué van a hacer con la regularización del personal y con el Convenio Colectivo de Trabajo. Si bien todos dicen estar de acuerdo, no se conforman los ámbitos necesarios para debatirlo”, señaló.Carina Domínguez recordó “el paro contundente de la semana pasada donde quedó demostrado el malestar de los trabajadores por la situación nacional que se refleja en la Provincia por la falta de recursos” y reiteró que “UPCN tiene vocación de sentarse en la mesa paritaria” antes de sostener que “el gesto tiene que venir del Gobierno y consensuar los próximos pasos”.Respecto del Decreto N° 991, Domínguez manifestó que “sorpresivamente sobre el fin de semana conocimos ese decreto que, si el gobierno toma el diálogo en serio, debería haberlo anticipado e incluso ponerlo dentro de la agenda paritaria porque si bien no alude a emergencia, la decisión de definir durante el ejercicio 2024 medidas de reducción, contención y racionalización del gasto nos pone muy cerca de esa posibilidad”.Expresó el “desacuerdo” de la organización por la “forma unilateral en la que se definió ese decreto que para las áreas de la administración pública puede tener un impacto. Además, establece la imposibilidad de modificar adicionales, por lo que debería haber estado incluido en la paritaria, tiene que ver con el tema salarial, por lo tanto, no debería ser un artículo del decreto”, insistió.En cuanto al impacto, Domínguez se hizo eco de la preocupación de trabajadores contratados a quienes les llegó el trascendido que en función del decreto 991 no se le renovarían los contratos. Afirmó que “eso da cuenta de una interpretación muy peligrosa que se está haciendo en algunas reparticiones porque el decreto habla de ‘nuevo personal temporario’ y de ‘nuevos contratos de obra’, por lo que no debería poner en riesgo la situación de ningún trabajador que ya esté en la administración pública. Esperamos que eso lo aclare el Gobierno. Hay mucha preocupación en algunos sectores y el Gobierno tiene que aclararlo y por esto también la próxima convocatoria a paritaria será muy importante”, subrayó.Para Domínguez “ese no es el único tema que amerita explicaciones. Por otro artículo se prohíben cambios en la situación de revista no acordadas en paritarias, pero habla de excepciones cuando se den situaciones especiales. “¿Cuáles son esas situaciones? ¿Volvemos al dedo, a la discrecionalidad?, cuestionó la dirigente gremial.“Todo esto el gobierno tiene que hablarlo con nuestra organización sindical. De la boca para afuera dice que lo que se trata de la paritaria es excluyente, pero en la letra del decreto aparecen todas estas cosas”, advirtió finalmente Domínguez.