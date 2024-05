Sturzenegger: “Sin Ley Bases, el equilibrio fiscal será con más impuestos”

El economista y asesor presidencial Federico Sturzenegger advirtió que el ajuste podría ser mayor si es que la Ley de Bases y el paquete fiscal no consiguen la aprobación del Congreso de la Nación.



Así lo expresó el ex titular del Banco Central en una entrevista a un diario porteño: “Hoy, el Presidente y el ministro de Economía (Luis Caputo) supeditan todas sus ideas a la concreción del plan económico”.



"Ese plan se puede resumir en dos palabras: superávit fiscal", resaltó Sturzenegger que, a su vez, dejó en claro que para el Gobierno es la “madre de todas las batallas”.



En esa línea, puntualizó en la importancia de ambos proyectos, que ahora son estudiados y revisado por el Senado de la Nación, tras la media sanción que consiguieron hace casi dos semanas en la Cámara de Diputados.



"Sin ley bases la convergencia al equilibrio fiscal será con menor crecimiento y con más impuestos. Creo que es un peor escenario para todos", resaltó. La semana pasada, la Cámara alta inició el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en comisión.



El oficialismo esperaba conseguir dictamen el jueves pasado, pero fuertes críticas no solo del kirchnerismo, sino también de bloques aliados, lo dejaron sin el deseo. De hecho, el debate en comisiones continuará esta semana. (NA)