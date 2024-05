IAPV realiza relevamiento de obras en el norte entrerriano

Para verificar el estado de las viviendas que se reactivarán en Federal y Los Conquistadores, funcionarios del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda realizaron una recorrida por los grupos habitacionales que lleva adelante el organismo provincial en dichas localidades del norte entrerriano.El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, junto al director de Obras de la repartición, Martín Arredondo, la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres, y el secretario de Obras y Servicios Públicos de Federal, Carlos Rebechi, recorrieron los grupos habitacionales.Al respecto, Schönhals dijo que "estamos cumpliendo con el pedido del gobernador Rogelio Frigerio de recorrer cada obra que se reactive en el territorio provincial", y que "la gestión recibió 20.000 millones de pesos de deuda y sin el financiamiento necesario para llevarlas adelante".El funcionario, expresó que "cada unidad habitacional que construimos, implica no solo que una familia tenga un hogar, sino que se active la economía local, con la compra de materiales y la generación de mano de obra del pueblo". Y sostuvo: "Estas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que están esperando tener su casa propia y ofrecerles a sus hijos un nuevo bienestar".Hizo hincapié en "el trabajo articulado con los municipios, para que cada vez más habitantes puedan cumplir con el sueño de tener un techo propio y darle continuidad a las obras a fin de que no decaigan la obra pública y el trabajo".En Los Conquistadores, en 2018 el gobierno provincial inició un proceso de construcción de viviendas en madera en la localidad, cuya experiencia no fue de las mejores y terminaron rescindiendo el contrato a la empresa constructora. Desde entonces cinco viviendas iniciadas se encuentran sin terminar y sin poder ser habitadas por familias entrerrianas.Se estudiará la posibilidad de su finalización y este fue motivo de la visita del presidente del IAPV a la localidad y el encuentro con su intendenta Adriana Meza Torres, además de analizar qué metodología utilizar para el aprovechamiento de las otras 15 plateas existentes sin utilización.En tanto, en la ciudad de Federal junto al secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, Carlos Rebechi, recorrieron las obras del Barrio 48 viviendas destinadas a docentes, personal policial y trabajadores municipales incluidas en el programa Primero tu Casa, verificando el avance de las obras para posibilitar el levantamiento de la neutralización que pesa sobre esta obra y la continuidad de las mismas a resolver en lo inmediato en conjunto a la empresa constructora.También fue visitado el barrio del programa Reconstruir 56 viviendas que se desarrolla en la localidad comprometiendo todas las gestiones necesarias para reclamar a la Nación los recursos para su finalización y entrega a sus beneficiarios.