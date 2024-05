Cristina Kirchner: “Hay familias que comen una vez por día”

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a aparecer en público este sábado, en un acto homenaje al padre Carlos Mugica a 50 años de su asesinato. Allí, se descargó con críticas al gobierno de Javier Milei, pero también les marcó la cancha a gobernadores peronistas que apoyan la Ley Bases.



“Hay familias que comen una vez por día. Cómo puede ser posible que con este estado de situación haya gente que apoya estas cosas”, señaló la ex presidenta en referencia no solo a los seguidores de Milei, sino que pareció ser una mención elíptica a los gobernadores peronistas que negocian con el oficialismo para apoyar la Ley Bases. En las últimas semanas, el Gobierno aceitó los canales de diálogo con las provincias y logró algunos acuerdos clave.



“La libertad es una maravillosa palabra, pero nuestro himno nacional se inclina ante la noble igualdad”, remarcó la ex vicepresidenta en un claro mensaje a Milei. Y agregó: “Tenemos que seguir trabajando muy fuerte en todos los frentes, en las universidades, las iglesias. Necesitamos que hagan lo que hacía Carlos (Mugica), que salía a la calle a hablar”.



La dos veces ex presidenta participó junto a curas, religiosas y laicos la ceremonia de entronización de la Virgen de Luján en el Salón de las Mujeres del Bicentenario del Instituto Patria. Fue el tercer acto consecutivo de la ex presidenta en solo dos semanas.



En otro tramo de su breve discurso, CFK hizo hincapié en que ya se vivieron épocas similares en el país, o incluso peores. “Hubo momentos más difíciles que este, con miedo, desaparecidos y miseria planificada”, manifestó al tiempo que aclaró que “estos momentos de crueldad e individualismo no son inéditos”.



El martes se volverá a juntar la conducción del Partido Justicialista Nacional en la sede de Matheu al 130, en CABA. Hace dos semanas, Cristina Kirchner interpeló a los dirigentes en un acto en Quilmes y dijo que tenían que “estar preparados”. “No podemos salir más a la bartola e ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Vayan a hablar de las cosas que le interesan a la gente. No hay que discutir pelotudeces”, sostuvo. (TN)