El justicialismo acompañó la ley de emergencia alimentaria en Entre Ríos

Política Diputados aprobó proyecto que declara la Emergencia Alimentaria en Entre Ríos

El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” apoyó este jueves la sanción del proyecto que declara el “estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria” en la provincia hasta fin de año, una iniciativa enviada a la Legislatura recientemente por el Ejecutivo provincial, y que recibió media sanción del Senado el 17 de abril pasado.Tras ello la diputada Laura Stratta sostuvo: “La emergencia alimentaria es una declaración de emergencia de las más urgentes porque el deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la población se vio impactado por la devaluación abrupta que aplicó el presidente Milei a en los primeros días de su gestión. Un deterioro que se fue profundizando con el correr de las semanas y los meses cuando aplicó la motosierra y la licuadora, con un tremendo impacto en los salarios y las jubilaciones, afectando también en la actividad económica y generando un fuerte aumento del desempleo”, indicó.“Por eso creemos que este proyecto debió ser uno de los que inicialmente se presentaran para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad, que es una responsabilidad del Estado”.Stratta se refirió al proyecto de emergencia alimentaria que se impulsó en Diputados: “Nos reunimos con la Mesa Contra el Hambre, en un espacio de trabajo donde nos manifestaron su preocupación y sus demandas”, precisó la legisladora. Luego señaló que ese proyecto no llegó a tratarse en las comisiones de la Cámara baja, pero que en el Senado se trató una iniciativa que envió el Ejecutivo provincial “donde se plasmó la importancia de agilizar los procesos para hacer compras más rápidas”.En ese sentido, la diputada remarcó: “Nosotros consideramos que la emergencia alimentaria abarca muchísimo más que eso y por eso acercamos a los senadores nuestro proyecto. Y agradezco a los senadores y al oficialismo que hayan tomado algunos de esos elementos de nuestra propuesta. Las dos cuestiones que fueron incluidas, y que son fundamentales, son la conformación de una mesa de Diálogo Social, para tener un trabajo articulado y progresivo en el territorio; y también la ampliación de las partidas presupuestarias, para poder fortalecer las estrategias en el marco de las políticas alimentarias que requiere la provincia”, remarcó la presidenta del bloque justicialista.Y añadió: “Quedó sin abordar el registro de efectores, que habíamos incluido porque consideramos que es importante saber cuáles son los espacios, los comedores y los merenderos que están extendiendo su mano, porque con esa información se pueden tomar mejores decisiones e implementar mejores políticas públicas. Por eso apelo a que la Mesa de Diálogo Social promueva la elaboración del registro”, apuntó.Stratta recordó que entre 2015 y2019, cuando era ministra de Desarrollo Social, hubo un fuerte recorte de los fondos nacionales para asistencia alimentaria, frente al cual “el ex gobernador Gustavo Bordet decidió aumentar las partidas alimentarias provinciales para garantizar el derecho a la alimentación. Cuando comenzamos la gestión el 70% eran fondos nacionales y 30% provinciales, cuando culminamos la gestión la ecuación se invirtió: el 70% lo financiaba la Provincia y el 30% la Nación. Por eso apelo a que la Provincia ahora pueda amortiguar el impacto que tiene esta situación, que podamos atemperar lo que a muchas familias entrerrianas les está pasando”.Luego agradeció a la Mesa contra el Hambre no solo por los aportes que hicieron al proyecto elaborado por los diputados justicialistas, sino especialmente por el trabajo que están haciendo en el territorio provincial frente al drástico aumento de la demanda de asistencia.Finalmente destacó que el de la alimentación “es un derecho que si lo garantizamos, también nos ayuda a garantizar otros derechos: a la educación, a la salud, al crecimiento y desarrollo. Nadie puede aprender o trabajar si no come, por eso dije que esta era la emergencia más importante que debió impulsar el gobierno provincial”, concluyó.