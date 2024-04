Diputados aprobó proyecto que declara la Emergencia Alimentaria en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de 2024.



El objetivo es “garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, mediante la habilitación de procedimientos administrativos expeditivos para la adquisición oportuna de alimentos, insumos de uso alimentario y enseres necesarios para su elaboración”.



El diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos) fue el encargado de defender la iniciativa impulsada por el Gobierno de Rogelio Frigerio: “La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo de la vida y de la dignidad humana”.



Hizo referencia “al impacto negativo que la inflación tiene sobre la posibilidad de alimentarse” y aseguró que en este contexto “creció notablemente la demanda de alimentos al Gobierno y para responder de manera eficiente necesitamos esta ley”.



Por su parte, la diputada Laura Stratta (PJ) consideró que “es urgente” la declaración de la emergencia teniendo en cuenta “la aplicación de la motosierra y de la licuadora” sobre todos, pero que afecta mucho más a los sectores más vulnerables: “Alimentarse no es un privilegio, sino que es un derecho y el Estado debe garantizarlo”.



Recordó que su bloque había presentado un proyecto “integral de emergencia alimentaria, que es mucho más amplio que “agilizar los procesos del Estado para dinamizar las compras” y enseguida destacó que algunos puntos de esa iniciativa fueron incorporados al proyecto del oficialismo: la conformación de una Mesa de Diálogo Social y la ampliación de partidas presupuestarias son dos de los artículos incluidos.



El bloque Fe y Libertad, la Libertad Avanza y el Partido Conservador Popular acompañaron la iniciativa



El proyecto que este jueves recibió sanción definitiva había sido aprobada el 17 de abril por la Cámara de Senadores.



Vocal para la Cafesg



Sobre el final de la sesión, la diputada Laura Stratta informó la designación del federaense Miguel Cattani como vocal por la minoría de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).



Homenaje a la Educación Pública



El diputado Fabián Rogel (UCR) brindó un homenaje a la educación pública, destacó la masiva Marcha Federal Universitaria que tuvo lugar el martes y cerró su alocución leyendo parte del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 1918: “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”.



La diputada Laura Stratta (PJ) realizó un “homenaje a la movilización” y resaltó la necesidad de que “el miedo no nos inmovilice”, al tiempo que destacó que “la educación pública y gratuita es un cimiento de nuestra patria”.



En tanto, el diputado Roque Fleitas (La Libertad de Avanza) dijo que “no está en riesgo la educación pública”, recordó los recortes de Sergio Massa al presupuesto educativo, manifestó la importancia de que las universidades sean transparentes y pidió auditorías.



Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) replicó las palabras de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó la Marcha Federal Universitaria y sostuvo: “Yo quiero una Universidad donde no tengas que ver carteles de las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia”, entre otras cuestiones.



Julia Calleros Arrecous (Bloque Fe y Libertad) instó “al dialogo, a la sensibilidad y al respeto” y aseveró: “Acompañamos la educación pública”.



Más tarde el diputado Juan José Bahillo (PJ) cuestionó que esta Cámara se reproduzca “las descalifcaciones y la violencia verbal” que hizo la Vicepresidenta y le aclaró los tantos a Fleitas sobre el presupuesto destinado al sistema universitario durante la gestión de Sergio Massa.



Por su parte, la diputada Érica Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos) expresó: “La mejor marcha que tenemos que hacer los representantes del pueblo es levantar las banderas de las voces que no se escuchan. Afuera están los reclamos, acá adentro están las soluciones”



Luego Lorena Arrozogaray (PJ) cuestionó el posteo violento del presidenta Javier Milei sobre la marcha: “Lágrima de zurdos” y expresó su preocupación por “la desconexión con la realidad”. También cuestionó el estado edilicio de las escuelas.



A su turno Juan Rosssi (Juntos por Entre Ríos) resaltó la importancia de la Marcha Federal Universitaria y cuestionó el “ajuste brutal” de Milei sobre el sistema universitario. Aseveró que “la educación es un pilar central para la libertad que tanto pregona el Gobierno nacional”.



Luego Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) le respondió a su par Arrozogaray: “Gobernaron la provincia más de 20 años y sabe que el mal estado edilicio de las escuelas viene de años, no comenzó el 10 de diciembre”. En tal sentido, pidió “sinceridad y autocritica” al PJ. (APF)