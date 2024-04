“Educación pública para la igualdad de oportunidades”, afirmó Cristina Kirchner

Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75’-76’, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por… pic.twitter.com/AJWpgGjhrB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 23, 2024

Política Se hará hoy la macha a Plaza de Mayo en defensa de las universidades

Marcha federal universitaria

Política En Entre Ríos habrá hoy distintas protestas en defensa de la Universidad Pública

La exvicepresidenta Cristina Kirchner se manifestó este martes por la mañana a favor de la marcha en defensa de la educación pública “para la igualdad de oportunidades” y difundió las libretas tanto de ella como de Néstor Kirchner cuando cursaban en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).“Nuestras fichas de la UNLP y nosotros dos en el verano del 75-76, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?”, dijo.“Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia. Educación pública para la igualdad de oportunidades”, añadió.Las universidades públicas, en la calle. De alguna manera, esa será la escena que se hará ver este martes, con una protesta inédita en Argentina que sumará decenas de movilizaciones en la misma jornada y en diferentes provincias. Tanto, que se concibió como “marcha federal universitaria”.El motivo es el reclamo al Gobierno nacional para asegurar los fondos que garanticen un normal funcionamiento de las 57 universidades nacionales, tras el recorte aplicado en los presupuestos asignados a ese rubro para 2024.Puesto el reclamo en números, el Ministerio de Capital Humano –que conduce Sandra Pettovello– había anunciado un aumento en las partidas para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales del 70% para marzo, respecto de los fondos que recibieron en el año 2023.Luego, con la decisión tomada de concretar la marcha de este martes, anunció que para mayo sumaría otro 70%. La cifra totaliza un 140%, que desde el CIN se calificó como “insuficiente” para el cuadro actual, ante una inflación interanual del 270%.La raíz del conflicto parte de que el Gobierno nacional no cuenta con Presupuesto 2024 y reconduce, en todos los rubros, el mismo de 2023. En el caso de las universidades públicas, implicaba mantener en 2024 los mismos recursos que en el año anterior, si no se definían reajustes.