Críticas y elogios a Milei tras su cadena nacional

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que "dato mata relato" y agregó que "la Argentina va por la senda correcta para salir de la catástrofe kirchnerista".Luego, Santilli agregó una infografía comparativa entre la gestión de Milei y la de Alberto Fernández (2019-2023)."Todo esto es gracias al esfuerzo de todos los argentinos y a la decisión política de nuestro presidente @JMilei"•, añadió Marra en redes sociales.En tanto, varios opositores criticaron el discurso del jefe de Estado, entre ellos el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro."Nos promete bajar impuestos pero el proyecto que metió en el Congreso es para subir el impuesto a las ganancias", remarcó Santoro.Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman remarcó: "No se le traslada el ajuste a todos sino a los que fueron beneficiados antes, dice Milei y no se pone ni colorado"."Lee rápido, como alguien que sabe que está mintiendo y lo quiere pasar a toda velocidad", agregó Bregman y completó: "Es el mismo discurso que leyó diciembre, solo le agregó las quejas por la falta de aprobación de las leyes y algunos millones de pobres que sumó en estos meses".Por su parte, el ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo en el Ministerio de Economía, cuando Sergio Massa estaba a cargo, José Ignacio de Mendiguren advirtió que "lo que no dice el presidente Milei es que está rompiendo a la economía real (a la gente) y que no tiene idea de cómo o cuándo se va a recuperar"."Esto ya se probó muchas veces en Argentina y terminó de dos maneras: mal o peor", añadió el también empresario y adjuntó algunos links en los que comparó el desempeño de una automotriz japonesa en 2023, cuando él era funcionario, y en 2024, con la despedida de trabajadores.