Héctor Maya: “Presentá un plan de gobierno al PJ para potenciar la provincia”

En una entrevista en el programa Quién Dice Qué de Elonce, uno de los tres directores delegados de Salto Grande y ex senador nacional, Héctor Maya, compartió sus reflexiones y propuestas para potenciar la provincia de Entre Ríos.En primer lugar, el director hizo una evaluación crítica del discurso actual del presidente Milei, expresando: “Las cosas no son como las dicen, y el presidente representa la bandera de la libertad detrás de lo cual se esconde una situación de falta de piedad hacia los sectores populares, los trabajadores, jubilados que son los que están pagando este falso equilibrio. La realidad es que aumentó la desocupación, cerraron fábricas, y hay una ciudad en negro en la Argentina que es Punta del Este y la otra es Panamá; todo eso es más de 800 mil millones de dólares que están en el gobierno bajo la conducción de Caputo y Milei”.También señaló la importancia de acciones concretas para combatir la desocupación y la hambruna en Entre Ríos. En sus palabras: “Qué podemos hacer en Entre Ríos, nosotros desde la oposición, para construir y lograr que la provincia supere el flagelo que a todos nos mortifica, que es la desocupación y la hambruna. No hay paz social ni realización humana si no hay trabajo. El gobernador de Entre Ríos no nos ha presentado un plan de gobierno ni cómo va a implementar la maquinaria para generar fuentes de trabajo.En cuanto a su actividad reciente, mencionóy me reuní en el partido con el Consejo Provincial. También mantuve reuniones con muchos dirigentes, donde intercambiamos opiniones con nuestro candidato a gobernador, que fue Bahl".Asimismo, abordó la cuestión energética y las negociaciones con el gobierno nacional: "Hoy, Frigerio está iniciando una etapa que considero importante, que es la continuidad de la lucha por una tarifa que nos dé utilidades para que estas puedan convertirse en un pulmón financiero para generar fuentes de trabajo en Entre Ríos. Desde hace muchos años, venimos subsidiando la energía de todo el país y también el funcionamiento de las cajas de jubilaciones que se transfirieron a las provincias. Estos son dos temas centrales sobre los cuales el gobernador mencionó que, si agota la negociación y no consigue resultados, recurrirá al poder judicial".En relación a la decisión del gobernador de acudir a la corte por estos temas, afirmó: “Durante la administración del ministro Drewan en la política de salud, y posteriormente bajo la administración de Bordet, no recurrimos a la corte. En su lugar, implementamos una política de salud estratégica que no fue accidental. Durante este periodo, se construyó el hospital Masvernat en Concordia, así como nuevos hospitales en Paraná, Gualeguaychú y una instalación federal. Además, se implementó una política de centralización en la complejidad de estos grandes centros, mientras se fortalecía la atención primaria en las comunidades. Este enfoque fue compensado en las negociaciones relacionadas con Salto Grande”sto se lograba mediante negociaciones, ya que cuando los gobernadores solicitaban tarifas y no se las otorgaban, significaba que se quedaban con el dinero de Entre Ríos, y esta provincia financiaba la energía barata de otros lugares. "Se compensaba con la realización de obras estructurales", agregó.En tanto, manifestó: "sobre la decisión del gobernador de abordar estos dos temas importantes, no voy a criticarla.aunque no esté relacionado con este gobierno. Considero que desde la oposición tenemos la responsabilidad de proponer las mejores ideas que conduzcan a la generación de empleo en la provincia".En otro aspecto, el director reveló: "Yo soy uno de los tres directores delegados de Salto Grande, y el 9 de diciembre presenté mi renuncia a la presidenta Fernández. Hubo un cambio de gobierno y a finales de enero envié una carta documento al presidente, expresando que soy peronista y tengo una diferencia sustancial con la política esclavista y de negrero que tiene el gobierno de Milei, persiguiendo y mortificando sin piedad a los trabajadores y jubilados. Le pedí que me cambiaran del cargo, pero no lo hicieron. Ahora me encuentro en una situación incómoda, ya que al estar en un ente binacional no puedo retirarme, ya que dejaría a Argentina en una posición de inferioridad por un voto. Por lo tanto, vine a ver al partido al cual pertenezco""Entonces, recurrí al partido para que institucionalmente tomen contacto con el gobierno, ya que o bien el gobierno me reemplaza o el partido me indica qué debo hacer. Me resulta angustiante participar y presenciar cómo se despide masivamente a trabajadores. Por eso, con la experiencia y la responsabilidad de trabajar por una mejor Entre Ríos, estoy elaborando un plan de gobierno que consta de diez puntos estructurales sobre cómo podemos poner en marcha la economía y poner fin a la hambruna. Presentaré este plan al partido y lo haré público. Si al gobierno le parece adecuado, perfecto", añadió.Finalmente, reflexionó sobre la situación política nacional y la importancia de reconocer errores para avanzar hacia un futuro mejor. En sus palaras: “No hay ninguna posibilidad de la aprobación del Pacto de Mayo y la Ley Ómnibus, porque el gobierno nacional protege a los sectores privilegiados. Aquí, los únicos que han pagado el ajuste son los trabajadores y los jubilados., porque si nos distraemos con la política nacional y pasamos tiempo criticando a los demás, es porque no tenemos ideas. Los peronistas sí tenemos ideas”.“Tenemos que reconocer nuestros errores, porque algo habremos hecho mal para recibir un castigo tan severo como el de elegir al presidente que tenemos. Aunque considero que es un castigo excesivo, debemos hacer autocrítica e identificar dónde nos equivocamos. A partir de ahí, actuar con generosidad y grandeza. La oposición tiene la responsabilidad de contribuir al futuro de la comunidad de la misma manera que lo hacen quienes están en el gobierno”, concluyó.