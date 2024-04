Voeffray: “Es impensado afrontar un transporte desde las arcas del municipio”

Otras demandas del vecino

El intendente de San Benito,, visitó, que se emite por, para expresar su punto de vista con el conflicto del servicio de transporte de colectivos y las soluciones que plantea a corto plazo.En primer lugar, exigió solución al servicio de transporte: “Fue una semana difícil para los vecinos de San Benito después de once días de paro de colectivos. Es una ciudad que está a 14 kilómetros de Paraná.”.Por otro lado, hizo mención a la reunión de la semana pasada con Rosario Romero, intendenta de Paraná, quien les explicó la nueva ordenanza municipal aprobada en el Concejo Deliberante, donde se aclaró que “e”. Al respecto, destacó: “Venimos hablando con la provincia con el secretario Juan Diego. Desde el día uno estuvimos en comunicación diciéndole la inquietud de que pasaban los días y no había solución”.Por otro lado, aseguró que “. Por eso sostuvo que “es entendible en la gente que al no tener una respuesta clara de algún lado te entra la desesperación. Era algo que venía hace muchos años la licitación”.”, profundizó sobre próximas políticas en las que se puede avanzar.Al mismo tiempo, consideró qué propuesta piensa llevar adelante ante un posible nuevo paro de colectivos: “Quiero transmitirle tranquilidad al vecino de San Benito de que seguimos trabajando, tenemos el plan paliativo y que ante alguna eventualidad el servicio se llegue a resentir nuevamente vamos a trabajar con las líneas interurbanas que vienen por las rutas, tanto por la ruta 12 como la 18 para que puedan hacer paradas lo más cercano posible”.Voeffray también comunicó qué otros problemas expresaron los vecinos: “El tema del tiempo, la verdad que hubo muchas precipitaciones. Al no tener la posibilidad de trabajar, los vecinos lo están reclamando. También el tema de salud. No hay recursos. Hemos generado con el Consejo General de Educación y las escuelas de San Benito buscamos una alternativa para poder ayudarlos”. También la pavimentación de calle Guido Marizza es algo que se tratará de cerrar.