Formadores profesionales protestaron por desvinculaciones: la respuesta del CGE

La explicación del área del CGE

Un grupo deen oficios varios, que prestaban servicio para la modalidad Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación, protestó este lunes por susde los centros de formación en los que se desempeñaban en Paraná, algunos, desde hace 20 años. Tras el reclamo, el responsable del área brindó precisiones sobre los motivos paraNéstor Clemente, en representación de los manifestantes, explicó aque solicitaban una audiencia con el director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, “para pedirle“Fueron designaciones malhabidas porque nos sacaron de nuestros puestos de 20 años y otros pronto a jubilarse,hicieron un recorte del 30% en Educación de Jóvenes y Adultos porque cerraron dos centros, uno por decisión política y el otro por la faz política”, expuso el capacitador.En el marco del reclamo, también solicitarán una audiencia al gobernador Rogelio Frigerio y demandarán “un apoyo de presión legal” a Agmer; por la vía legal, en tanto,“Hay docentes que desarrollaron capacitaciones durante dos décadas. Hemos sido el sostén de la Educación de Adultos porque muchos de nosotros, dejamos nuestros trabajos particulares, conseguimos los recursos y hacemos funcionar el puesto que ellos ocupan, como el del coordinador departamental Rodolfo Martín Álvarez, que nos mintió y nos engañó”, denunció Clemente.. “Este año, nos pidieron proyectos impresos para que sean revisados por sus técnicos, no sabemos con qué criterios, pero adujeron que la mayoría estaban, se quejó Clemente y cuestionó que las nuevas autoridades en la modalidad Educación de Jóvenes y Adultos del CGE “desconocen la resolución 4848 y la quieren abolir”.”, reprochó.“Los puestos fueron anulados por personas que no tienen idea de cómo se trabaja porqueque hicieron con nuestro sacrificio y es el inicio a la destrucción de la modalidad”, alertó Clemente.Uno de los 300 formadores profesionales en la provincia, contó: “Con 17 años de trabajo en la modalidad y aportes nacionales, en junio cumplía la fecha de inicio del trámite jubilatorio, pero estamos en esta situación por la que se decidió sacar gente y poner a otra. Quedamos a la deriva”, lamentó al revelar: “La mayoría de los cargos sigue porque fuimos reemplazados”.El director de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger, brindó presiones asobre“La modalidad tiene la oferta de capacitación en distintos perfiles laborales, de acuerdo a la resolución 4848 del CGE, que reglamenta el funcionamiento en la que se estructura esa propuesta de capacitación laboral y formación profesional”, explicó y aclaró: “La mayoría de los talleristas no son docentes, sino que se trata de personas idóneas en determinados oficios por su experiencia o habilidad para desarrollar las capacitaciones”.“El coordinador designado por el CGE es el que determina, de acuerdo al relevamiento que se hace por departamentos; los coordinadores de los 35 centros comunitarios de la provincia determinan cuáles son los perfiles que se dictarán. A partir de ahí, se hace el llamado a presentación de proyectos para cubrir esos perfiles laborales y luego la designación, a término”, especificó.En relación a laque hicieron los formadores profesionales en protesta, Blochinger respondió: “La estructura para la presentación de proyectos está reglamentada en la resolución 4848 del CGE, con lo cual, las propuestas pueden ser parecidas porque son los mismos contenidos, técnicas de estudio, herramientas y objetivos.Al preguntarle al funcionario por qué, entonces, no continúan los mismos capacitadores, éste fundamentó: “Porque los perfiles se determinan de acuerdo a las demandas y éstas cambian. La modalidad propone la movilidad de perfiles para que sea más flexible a los lugares y al tipo de perfil para que en un mismo lugar no se capacite en lo mismo y durante 20 años. Si en una comunidad capacitas en peluquería, durante 20 años, debería haber tres peluqueros por cuadra”., sentenció.De hecho, Blochinger apuntó que muchos de los formadores profesionales “se arrogan la condición de estabilidad porque durante años, automáticamente, se les daba el alta sin el proceso de evaluación de proyectos o estudio de nuevas demandas”.y hubo un corte por las demoras en las designaciones de coordinadores departamentales y de centros de formación”, reconoció el funcionario de Educación. “Las elecciones son por presentación de proyectos y son los coordinadores los que lo eligen de acuerdo a sus criterios”, destacó.Para Blochinger, “hay una gran confusión” en la que se fundamentan los formadores profesionales. “No puede haber un vínculo de años, entre capacitadores y alumnos, porque los cursos tienen una movilidad; las capacitaciones son bajo el término de un año, con lo cual, cómo podrían estar durante años en un mismo curso y generar un vínculo”, se preguntó.