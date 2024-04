Rector de la UBA: "No queremos cerrar, queremos estudiar"

Ricardo Gelpi, rector de la UBA: "Tengo esperanza de que el Gobierno recapacite"

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA),, le respondió al ministro de Interior, Guillermo Francos, quien había sugerido que "no está capacitado para estar al frente" de la institución. El académico negó haber dicho que la casa de altos estudios cerraría, pero planteó: "Si se nos acaba la plata, ¿cómo hacemos?"."Si el rector de la UBA cree que la forma de transitar este momento es cerrando la universidad, no está capacitado para estar al frente de la UBA", sentenció este domingo Francos en una entrevista radial, luego de que el titular de la universidad alertara sobre la posibilidad de dejar de funcionar dentro de pocos meses en caso de continuar el actual escenario de desfinanciamiento.Gelpi salió al cruce de esta afirmación y buscó evitar polemizar con el ministro, pero dejando en clara la situación de las casas de altos estudios de todo el país. "Es su opinión, la respeto pero no la comparto. Yo le diría que escuche un poco más lo que yo he dicho porque yo no dije que cerramos mañana ni pasado, al contrario", planteó, en diálogo con Daniela Ballester en No la ven, por C5N.Lo que sí dije, pero no fui el único, que al ritmo al que nos están dando dinero solo podemos funcionar entre dos y tres meses, dependiendo de cada facultad", sostuvo.Gelpi dio detalles sobre la falta de financiamiento de parte del Gobierno. "En enero y febrero de este año el dinero para el funcionamiento vino sin ninguna actualización. Nos han prometido una actualización en marzo de un 70% que todavía no ha llegado y otra de 70% a partir de mayo, que tampoco ha llegado", sostuvo, en medio de una inflación interanual superior al 200%.En cuanto a la marcha del martes 23, el rector aseguró que "va a ser muy grande" y señaló que "queremos contarle a la población sobre la escasez de recursos que tenemos en la enseñanza superior del país". "Nuestro problema es muy grave porque afecta a las clases, a la investigación, al rol social", remarcó.