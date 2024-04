Confirmaron la presencia de Javier Milei en la Feria del Libro

Sociedad Se realizará la 48º Feria del Libro con Lisboa como Ciudad Invitada de Honor

“Javier Milei estará el 12 de mayo en la Feria del Libro. Será el último domingo. Desde la editorial pidieron que el acto sea en la pista central, de las vacas y caballos. Es el único que no usamos de la Feria, pero hablaron con La Rural, y parece que se encargarán de todo”, dijo Martínez en el programa Contacto Digital de Alejandro Alfie.La Feria del Libro se realizará desde el jueves 25 de abril y estará abierta al público durante 19 días. Se espera que Milei asista en los últimos días del evento.“El acto de Milei va a suceder en la Feria del Libro, pero no nos encargamos de la organización de la presentación del libro de Javier Milei”, aclaró.Milei presentará "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Ciudad de Buenos Aires.“Resulta paradójico que un Gobierno que es indiferente con la cultura, sienta que el lugar donde tiene que estar presentando un libro es en ese lugar, en el evento cultural más importante del país y de habla hispana en cuanto al libro”, opinó.Así, continuó: “Durante los últimos años la Feria del Libro le reservaba un espacio privilegiado en el salón azul para Nación con los Ministerios de Ciencia, Tecnología, Educación y Cultura, pero este año el Gobierno decidió no estar porque ‘no hay plata’”.“Milei estuvo en las últimas dos ediciones de la Feria. Llenó las salas y había filas de jóvenes para ingresar. Fueron actos con respeto y sin cruces. Pero esta vez será algo más grande ya que viene como presidente, no solo como autor del libro”, completó.