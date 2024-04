Caputo fue insultado en Estados Unidos por el presupuesto universitario

Foto: Archivo

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue increpado en Estados Unidos por el presupuesto universitario: "Seguí disfrutando la plata que no es tuya, delincuente".



El escrache se dio cuando Caputo miraba un par de zapatillas y una mujer lo cuestinó: "Sabés que soy, soy una doctora en química trabajando para el gobierno de los Estados Unidos gracias a haber estudiado en la universidad nacional que ustedes están tratando de liquidar".



"Te estás aprovechando del loco ese que tenés de presidente para seguir robando. Delincuentes. Seguí disfrutando la plata que no es tuya, delincuente", arremetió la señora mientras filmaba al funcionario.



El titular de la cartera se encontraba de gira por Washington, en el marco de las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.



La agenda incluyó encuentros con representantes del organismo crediticio internacional y del Tesoro de los Estados Unidos.



El Gobierno es apuntado durante las últimas horas por el presupuesto de las universidades nacionales, que marcharán en los próximos días por la actualización de las partidas.



En este contexto, Caputo apuntó contra el reclamo de las casas de estudios y le respondió al economista y emprendedor Gustavo Lázzari: “Lacha querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público. El berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado ‘su negocio’". (NA)