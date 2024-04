Francos calificó de "error enorme" el aumento salarial en el Senado

Política Presentarán proyecto de ley para que nadie del Estado gane más que el Presidente

El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó hoy como un "error enorme" la suba salarial de los senadores y admitió que el presidente Javier Milei tenía conocimiento de las intenciones de la Cámara alta.Luego de que la Cámara Alta aprobara el incremento salarial, Francos planteó: "Ha sido un error enorme del Senado la falta de sensibilidad al estado de ánimo colectivo. Esto fue hecho a menos de un mes del intento que fue vuelto atrás y todo el mundo vio la reacción de la gente"."Uno siente una decepción de que no se comprenda el reclamo de la gente. Me dolió mucho. La política queda disociada del pensamiento de la sociedad", insistió el ministro.Asimismo, remarcó que el bloque de La Libertad Avanza se posicionó en contra, pero que no cuenta con "los números suficientes" para rechazar la suba.Respecto al proyecto para retrotraer aumentos presentado por el PRO, el funcionario nacional planteó que desde el Poder Ejecutivo se presionará a través de la opinión pública, aunque aclaró que "el que decide es el Legislativo"."El Poder legislativo es independiente, nuestro bloque insistirá, pero hay que tener mayorías", justificó al tiempo que reiteró la importancia de las elecciones de 2025 para "mejorar la calidad del Senado, la de nuestros propios legisladores, que hagan experiencia, que aprendan"."Hay que buscar gente que le de una aire nuevo a la política y a ambas cámaras", subrayó respecto a la composición de la cámara.En otro pasaje de la entrevista, el ministro se hizo eco de los dichos de la dirigente nacional de la Coalición Cívica (ARI) Elisa Carrió, quien aseguró que el objetivo de Milei es derogar la Constitución Nacional."¿Carrió habla con Milei para saber lo que quiere?", contrapuso Francos."Cómo va a decir irresponsablemente que va por la derogación de la Constitución. Salvo que hable con él y no nos hemos enterado, pero la verdad es que Milei tiene un respeto absoluto dentro de los poderes del Estado y jamás ha hablado de una reforma de la constitución y eso que la necesita reformas", desarrolló.Por último, sostuvo que "Carrió ha dicho tantas barbaridades en su vida pública, que ahora que está medio retirada parece que las sigue diciendo" y calificó sus expresiones como "una falta de respeto". (Noticias Argentinas)