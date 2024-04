Presentarán proyecto de ley para que nadie del Estado gane más que el Presidente

Aunque todos los senadores votaron a favor, así como lo explicó la titular de la Cámara y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, la decisión generó una rápida y virulenta respuesta del presidente Javier Milei, que volvió a calificar como “ratas” a los miembros del Congreso, y un ida y vuelta entre los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO que niegan el acompañamiento a la medida y presentarán proyectos de resolución para dar marcha atrás.El salario mínimo hoy está en 202.800 pesos, por lo que el salario del Presidente de la Nación quedaría establecido en 4.056.000 pesos.En relación a quienes se desempeñan como autoridades superiores y jerárquicas como: ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.A partir de Secretarios de Estado baja a 10 salarios MVM y para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF, por ejemplo- 9 salarios mínimos.Si el proyecto avanza no sólo implicaría que el Presidente de la Nación tendría fijado su salario, sino que también impactaría en un sector en donde no se discute los sueldos: la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir un sueldo de poco más de $3 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.