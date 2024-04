AFIP espera que Estados Unidos envíe información de argentinos desde septiembre

Reunión en la embajada

Se trata del acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), firmado durante la gestión en el Ministerio de Economía de Sergio Massa.Por ese convenio la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su par estadounidense, la Internal Revenue Service (IRS) podrán intercambiar datos de cuentas bancarias de ciudadanos de un país abiertas en el otro.ActualmenteEl FATCA está en vigencia desde enero de este año tiene un estándar diferente para la AFIP y para el IRS. En el caso del organismo argentino ya está obligado a mandar información en los plazos convenidos, pero el norteamericano no lo está.Antes el gobierno de Estados Unidos debe informar a Argentina que aprobó de los correspondientes estándares de seguridad de la información y de la infraestructura para el intercambio automático. Ese requisito figura en los puntos 7 y 8 del acuerdo suscripto.Recientemente AFIP avanzó en el desarrollo de las normas para facilitar y asegurar el intercambio de información una vez que pueda recibirla.Ahora, la administradora federal, Florencia Misrahi, mantuvo un encuentro en la Embajada de Estados Unidos con el representante de ese gobierno en Buenos Aires, Marc Stanley.“Durante la reunión, analizaron el estado actual de los diferentes acuerdos y convenios bilaterales vigentes con énfasis en las medidas para llevar a cabo acciones en pos de concretar el intercambio automático de información por FATCA en septiembre próximo”, señala el comunicado.La información oficial da cuenta que “la titular de la AFIP describió las diferentes acciones adoptadas por la nueva administración orientadas a la modernización, la simplificación, y la transparencia”.“Asimismo, comentó las evaluaciones a las que se sometieron para conocer el nivel de madurez de la organización en el contexto de buenas prácticas internacionales”, agrega la nota oficial.La nota dice que Misrahi reiteró que “aspira a fortalecer el intercambio de información y la colaboración con los Estados Unidos a través de mejores prácticas que permitan incorporar más contribuyentes y simplificar la administración tributaria”.La AFIP indicó que “Stanley resaltó la importancia que Estados Unidos le asigna a la transparencia y al intercambio de información”.El reiterado pedido al gobierno norteamericano para que acelere el trámite que le permita acceder a Argentina a información de argentinos en ese país, principalmente en Delaware, se debe a que en el paquete fiscal va a ir el blanqueo de capitales.Si Estados Unidos declarara ahora que los sistemas de AFIP son seguros y que por lo tanto el IRS puede mandar la información de las cuentas, entonces el riesgo de no declarar el dinero pasa a ser alto.Igualmente, según señalan tributaristas Estados Unidos usualmente solo informa los intereses y dividendos obtenidos por los residentes extranjeros en instituciones financieras y solo aquellos que sean de origen estadounidense. Estados Unidos no suministra saldos de cuentas al cierre, ni movimientos bancarios. Tampoco informa sobre tenencias de inmuebles o de sociedades.El acuerdo firmado por Massa el año pasado prevé que si todo está bien, entonces la información debería llegar en septiembre próximo. Pero si no es así, la IRS acumulará los datos y los mandará todos juntos cuando quede habilitado.