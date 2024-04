Cambian las autoridades del hospital Heras de Concordia e inician investigación

Sociedad Director de hospital entrerriano denunció ventas ilegales de turnos

El 1º de marzo pasado, el médico Julio Alberto Greco fue designado como nuevo director del hospital Felipe Heras de Concordia, en reemplazo de José María Cáceres. El acto se realizó con presencia del ministro de Salud de Entre Ríos, Guillermo Grieve, junto al secretario Daniel Blanzaco.Cincuenta días después de aquella designación, el ministro de salud, llegó nuevamente al hospital Heras,. El acto se realizó este viernes y el doctor Grieve, explicó las razones a los trabajadores del hospital.Es que, tras la designación de Greco, una serie de irregularidades, comenzaron a ventilarse en el nosocomio. En primer término, se dio a conocer una supuesta venta de turnos que fue, presuntamente, denunciada por el nuevo director del hospital, Julio Greco, en la comisaría Primera de Concordia.La especulación sobre lo que cobraban los supuestos “gestores”, estaría rondando entre los 5 mil y 10 mil pesos. Pero las versiones no contaron con precisiones y todo quedó bajo el manto de las dudas y sospechas.Posteriormente, trascendió una denuncia de los trabajadores del hospital contra un grupo de supuestos colaboradores del Director (Greco), los cuales, no habían sido nombrado por el Ministerio de Salud. “y den órdenes a empleados”, había afirmado uno de los trabajadores sobre la irregular situación.“A partir de la cuarta semana del doctor Greco, se detectó que había presencia de personas que no estaban autorizadas por el Ministerio de Salud, se trataban de al menos seis personas y que no estaban autorizada y determiné que se trataba de una falta grave”, explicó Grieve ante los trabajadores y agregó que “ante esta situación, me comuniqué esta mañana con el hospital,y sostuvo que “queremos hacer las cosas con diálogo, con transparencia, trabajando en equipo y sabiendo que, como tampoco, la presencia de senadores o diputados, que deben trabajar en otro ámbito y servir a la salud, pero no servirse de la salud. Queremos despolitizar la salud, porque le ha hecho mucho daño a la salud en el último tiempo”, resaltó.Posteriormente, el titular de la cartera sanitaria de Entre Ríos, nombró al, profesional que venía desempeñándose frente en el Área del Salud Mental del histórico hospital.En el mismo, acto se nombró al nuevo“Estábamos muy dolidos por la situación ocurrida en el hospital, en la cual y en lo personal, he avisado a la Dirección del mismo, que era una irregularidad grave, porqueo por el hospital, designada previamente y con el cargo que corresponda”, reiteró Grieve al dialogar con Elonce.“El responsable del hospital era el doctor Greco y él debe responder al Ministerio.”, resaltó el ministro de Salud y agregó que “no pueden participar legisladores en la administración o gestión de los hospitales”, remarcó Grieve.“Las nuevas autoridades designadas son profesionales de la institución, tienen trayectoria y son honestos. Confiamos que tanto Ortiz como Kueider, van a llevar adelante esa idea”, dijo Grieve y agregó que. Si seguimos trabajando entre todos y ayudándonos, estoy convencido que lo vamos a lograr”, concluyó el ministro Grieve.