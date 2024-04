Convocan en Paraná a marcha en defensa de la Universidad Pública

El martes 23 se llevará a cabo la Marcha Federal Universitaria en diferentes lugares del país y apunta contra los recortes presupuestarios a las universidades públicas que está aplicando el gobierno del Javier Milei. Además, la gestión de La Libertad Avanza no renovó las partidas durante el 2024 y la inflación lo devaluó, aunque en las últimas horas se anunció un acuerdo con las universidades para aumentar el presupuesto. Las convocatoria es a las 16 en la Plaza 1ro de Mayo y culminará en la Casa de Gobierno.“Estamos en un plan de lucha que estamos viviendo todas las universidades públicas por cuestiones de presupuesto ya que no tenemos la capacidad de seguir funcionando la asignación de un presupuesto que no cubre los gastos. Además, en este contexto, no tenemos un porcentaje de aumento acordados, sino que recibimos un 50 por ciento licuado”, dijo docente de la Facultad de Trabajo Social, (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).En este sentido, señaló que el gobierno nacional pretende instalar el discurso de que “las universidades no sirven y son para adoctrinar a los estudiantes, pero en realidad le quitan la importancia de que la universidad pública es un derecho de educar y vivir en democracia”.Asimismo, destacó que este jueves a los docentes universitarios se les ofreció un ocho por ciento de aumento, sin contemplar los datos alarmantes de la inflación”.A su turno, un estudiante de Ciencias Políticas, señaló que cada vez es más difícil estudiar porque “no hay colectivos para ir a cursar, la suba de los alimentos, los alquileres están muy altos, debemos buscarle la vuelta y no podemos acceder a una vida de calidad”.“Otro de los problemas, son la posibilidad de acceder a becas, siempre se hace entre abril y mayo, pero ahora