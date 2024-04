Política

Al frente de un instituto nacional

Jueves 18 de Abril de 2024

Excandidato a Intendente por el PJ entrerriano se incorporó al Gobierno de Milei

Se trata del ex titular del CGE, Martín Müller, quien también fue ex candidato a intendente del Gualeguay por el peronismo. El ex funcionario entrerriano, fue designado por el Gobierno libertario, al frente del INFOD.