Ley de emergencia alimentaria: senado le dio media sanción

La Cámara de Senadores de la provincia dio hoy media sanción al proyecto de Ley por el que se declara a Entre Ríos en estado de emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre. La iniciativa del Poder Ejecutivo pasó en revisión a la Cámara de Diputados.



En la cuarta sesión de prórroga del 145 Período Legislativo, el oficialismo, con el apoyo del Frente Más para Entre Ríos, aprobó el texto que remitió el gobernador, Rogelio Frigerio, por el que se establece la emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en Entre Ríos, “con el objeto de garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, mediante la habilitación de procedimientos administrativos expeditivos conducentes para la adquisición oportuna de alimentos, insumos de uso alimentario y enseres necesarios para su elaboración”.



La defensa del proyecto la realizó el senador Gustavo Vergara, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien señaló la norma dará herramientas más eficaces y de mayor celeridad al Ejecutivo para atender la asistencia social “ante una situación muy compleja de Entre Ríos que se vio afectada por efectos climáticos y a eso se suma el proceso inflacionario que vive el país”, indicó Vergara.



En ese sentido, contó que el texto “en principio preveía dos artículos (la emergencia y compras directas), pero fruto de la discusión y el aporte del bloque opositor surgieron modificaciones que se consensuaron dentro de la comisión de Presupuesto y Hacienda y con funcionarios del Ejecutivo, ampliando las partidas y generando un espacio de diálogo social”.



Por su parte, el senador Juan Pablo Cosso destacó la buena voluntad del bloque Frente Más para Entre Ríos, para tratar el proyecto de Ley. En ese marco, señaló que entre los aportes se destacan la Mesa de Dialogo social pero lamentó que no se incorporó el Registro de Comedores.



Más allá del apoyo, el legislador advirtió que las emergencias habilitan “otros mecanismos que no son normales de la administración pública”, por eso remarcó la necesidad de trabar con tiempo las iniciativas ya que el Senado es un órgano de contralor.



El senador Martín Oliva, destacó el concepto de seguridad alimentaria “no solamente para que se le del bolsón de alimento que se necesita, pero también implica un abordaje integral”.



“Acompañamos la emergencia, pero de aquí en más hay que manejarse de otra forma y hay que ver que muchas cosas que pasan en la provincia son producto de la situación económica a la que nos arrastró el gobierno de Javier Milei, por lo que no queremos que se compren bolsones de alimentos solamente sino que se lleve adelante un cuidado de la población tanto de los adultos y como de la primera infancia”, agrego Oliva. (Fuente: AIM)