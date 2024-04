El Gobierno realizará la inspección técnica a la base espacial de China

Las dudas sobre la estación espacial de China

Tras semanas de preparación y organización, finalmente este jueves el Gobierno nacional realizará una inspección técnica a laUn día después hará lo mismo con la de la Unión Europea (UE) en Malargüe, Mendoza.La comitiva estará compuesta por representantes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Estrategia Nacional, la Cancillería, así como expertos de ENACOM y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Además, estará presidida por Alejandro Cosentino, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y será acompañado por el secretario de Estrategia Nacional, Jorge Antelo.La visita técnica la encabezarán científicos de la CONAE, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, que al mismo tiempo está dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de ministros a cargo deEl Gobierno asegura que el propósito de esta visita “es evaluar el estado operativo, la seguridad y el cumplimiento de los estándares establecidos para estas infraestructuras, además de fortalecer la transparencia y las relaciones entre Argentina y sus contrapartes europeas y chinas, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes”.Ante la consulta,a pesar de que la Argentina tiene capacidad de usar el 10% del tiempo de la antena de 35 metros de diámetro por mes.Tal como establece el contrato firmado entre las partes en julio de 2012, la CONAE le entregó como comodatoneuquino a la empresa China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) por 50 años.De esta manera, y aunque la compañía china tenga que respetar los derechos laborales y legales de la Argentina, el ingreso de los científicos argentinos no es libre,Es por eso que el viaje de la CONAE se demoró algunas semanas.La inspección técnica a ambas estaciones espaciales -la de China y la de la UE- se empezó a planificar hace poco más de dos semanasMarc Stanley, quien dijo que en el predio había militares chinos. Esto fue rotundamente rechazado por la embajada del gigante asiático en la Argentina.El viaje de la generalatambién sumó presión al Gobierno nacional para avanzar en la inspección. No es la primera vez que se realizará una visita técnica. Años atrás incluso participaron políticos y diplomáticos también.El Gobierno solicitó la visita a la base luego de la advertencia del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley y la visita de la jefa del Comando Sur norteamericano, Laura Richardson. (Foto: Oficina del Presidente)De todos modos, la instalación y posterior puesta en marcha de la Estación de Espacio Lejano, como se llama oficialmente, quedó y está envuelta en algunas dudas y misterios, tal como certificó TN desde el mismo lugar.El artículo 10 del contrato establece la confidencialidad “respecto de la tecnología, actividades y programas de control de datos”.que se le da a la información que China recopila con esta enorme antena a través de la cual, oficialmente, investigan la cara oculta de la Luna.La inspección técnica será solo de un día. En el complejo de la estación espacial viven sólo ciudadanos chinos y no hay presencia constante de funcionarios o técnicos argentinos.